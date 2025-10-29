 Haroldas Mackevičius siūlo Karlsoną kovai su balionais

2025-10-29 12:17
LNK inf.

Dėl meteorologinių balionų trikdžių Vilniaus ir Kauno oro uostai spalį patyrė didelių nuostolių, o tūkstančiai keliautojų susidūrė su nepatogumais. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pristatė 1 mln. eurų vertės programą, skatinančią verslą kurti technologijas, padedančias kovoti su oro erdvę trikdančiais meteorologiniais balionais. Į tokį situacijos valdymą sureagavo ir prodiuseris Haroldas Mackevičius.

Haroldas Mackevičius siūlo Karlsoną kovai su balionais
Haroldas Mackevičius siūlo Karlsoną kovai su balionais / P. Peleckio, Ž. Gedvilos / BNS nuotr. ir „YouTube“ stop kadras

H. Mackevičius socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame su humoru pateikė savo pasiūlymus, kaip spręsti oro erdvę pažeidžiančių balionų problemą.

„Skraidanti kavamalė, blenderis arba bulvių tarkavimo mašinka be viršutinės korpuso dalies. Nedėkokit. Nu dar Karlsonas“, – ironišką sprendimą siūlė vyras.

Dalis visuomenės taip pat įsitraukė į diskusijas.

Ragatkė! Tą milijoną prašau pervesti į Ukrainos fondą. Ačiū“, – rašė viena internautė.

„Pučiamas vamzdelis, šaudantis adatėlėmis“, – šaržavo H. Mackevičiaus sekėjas.

„Strėlė iš lanko...“ – savo pasiūlymą pateikė kitas žmogus.

„Nuleiskim tabako akcizą ir tiek“, – rašė vyras.

LNK.lt primena, jog Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo už cigarečių kontrabandą balionais ar kitokiu panašiu būdu bausti laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

Baudžiamojo kodekso pataisos dėl tokios kontrabandos gabenimo parengtos po to, kai savaitgalį tris kartus meteorologiniai balionai iš Baltarusijos sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą.

Siūlomuose pakeitimuose taip pat numatytos bausmės už ginklų, šaudmenų, sprogmenų, radioaktyvių ar pavojingų cheminių medžiagų kontrabandą oru. Nusikaltusieji galėtų būti baudžiami laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

Smetona
cho cho cho plyštu juokais! O žmonėms kurie prarado keliones ar sušiko atostogas nejuokinga!
0
0
