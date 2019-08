Grupės „Biplan“ narys O. Aleksejevas pateko į avariją: vertėsi per mašinos kapotą

Atlikėjas, vairuodamas savo motociklą, pateko į eismo įvykį, kuriame, bandydamas išvengti susidūrimo su automobiliu, vertėsi per jo kapotą.

O. Aleksejevas teigia, kad jaučiasi lyg švęstu antrą savo gimtadienį, todėl socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo sukrečiančia istorija, kuria nori priminti, jog kelyje vairuoti reikėtų itin atidžiai.

„Klasika. Trylikta diena, Juodasis kelias, iš šalutinio išvažiuoja mašina, vairuotojas nepastebi manęs važiuojančio mocu pagrindiniu keliu, aš per stabdžius, to neužtenka, darau salto per mašinos kapotą, matau mašinoje sėdintį jauną vyrą, jo mažą vaiką ant galinės sėdynės, tada nusileidžiu užpakaliu ant asfalto, motociklas guli šalia“, – feisbuke rašė vyras.

Tolimesnę įvykių eigą, kaip teigia pats „Biplan“ narys, jis prisimena miglotai.

„Po to aš jau guliu ant pievelės su iš kažkur atsiradusia cigarete rankose. Aplink žmonės, kažkas kviečia greituškę, policiją, kažkas teiraujasi, ar sveikas, ar nesulūžęs. Sakau, viskas gerai, tik užpakalį skauda. Po to atlekia greituškė, iššoka gydytojai, kur vairuotojas, klausia. Sakau, aš vairuotojas, jau stovėdamas su cyza burnoje“, – tęsė O. Aleksejevas.

Nepaisant galimos tragiškos baigties, muzikantui netrūko šmaikštumo.

„Aš tikrai tarsi iš naujo gimęs, tik užpakalį skauda, moco gaila, o ir šalmas nubrozdintas. Dar ir į repeticiją pavėlavau“, – teigė vyras.

Istorijos pabaigoje Olegas patikino, kad jaučiasi gerai, todėl ne tik pakvietė į sostinėje vyksiantį koncertą, bet ir pasigyrė nauja šukuosena, visiems primindamas apie saugų vairavimą.