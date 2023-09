Giliame kaime užaugusi ir karves melžusi Katažina: supratau, kodėl mama kartais pasikeikia, išmokau ir aš

Naująjį televizijos sezoną LNK laida „Šeškinės 20“ pasitinka su nauja „Teleloto“ vedėjų pora – Jonu Radzevičiumi ir Katažina Zvonkuviene. Kalbėdama apie gautą pasiūlymą vesti šią laidą Katažina neslėpė, kad iš pradžių buvo nemažai dvejonių. „Jau šiek tiek esu prisilietusi prie laidų vedimo. Prisipažinsiu, po to pirmojo savo debiuto buvau atsargi, nes esu savikritiška asmenybė. Galvojau ar tikrai man čia to reikia. Bet jeigu pažvelgtume į visą mano gyvenimo biografiją, tai atrodo, kad man ne tik pasisekė, bet aš jau esu laimėjusi aukso puodą. Augau, augau, ir užaugau“, – apie naują etapą kalbėjo Katažina.

Katažina pasidalino, kad ir jai kaimas nėra toks svetimas. „Gimiau paprastame kaimelyje. Ten nebuvo nei normalaus susisiekimo, nei parduotuvių, žodžiu, gilus kaimas. Čia dabar žmonės perka namus dėl grožio ir patogumo, o anuomet buvo juodas darbas, reikėjo daug aplink tuos namus dirbti. Esu ir karves melžusi, man patikdavo, mes su mama net konkuruodavome, kuri pirma. Tik tada supratau, kodėl mama kartais pasikeikia, tai išmokau ir aš“, – su šypsena veide prisiminimais dalinosi Katažina.

Priešingai nei Katažinai, J. Radzevičiui lietuviškos loterijos vedimas nėra naujiena. Daug metų televizijoje esantis renginių, laidų vedėjas ir įgarsintojas Jonas pasidalino įdomiomis istorijomis, kurias jam teko patirti darbo metu. „Maždaug 18-19 metų per savo brolį Vytarą ir atėjau į televiziją. Bet čia nebuvo taip, kad brolis mane „įkišo“. Vytaras garsino žuvies pirštelių reklamą, beje, nuo kurių apsinuodijo... O aš sau įžūliu būdu leidau jį pakritikuoti. Sakiau, kad, na, broli, tu jau taip be meilės, taip be meilės paskaitei. O jis man tada sako, jeigu jau tu toks mandras, tai eik ir įskaityk. Atsimenat, buvo laikai, kai užsieniečiai kažką gero pasako, tai čia jau šakės? Tai va, kai gavau pagyrų iš užsienio, viskas ir įsibėgėjo“, – apie dalinosi J. Radzevičius.

Laidoje svečiavosi atlikėja Senjasa, kuri žiūrovams paruošė neeilinį šou ir ką tik praūžusio projekto „Pelenė Princesė“ dalyvė, nuomonės formuotoja Justina Partikė, kuri pasidalino įspūdžiais, kuriuos jai teko patirti projekto metu.

