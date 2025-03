Katažina Zvonkuvienė apie priverstinę pauzę ir širdies pakuždėtą „stop“

K. Zvonkuvienė – ne tik dainininkė, bet ir žmona, aštuonmečių dvynių Kornelijos ir Donato mama.

Besisvečiuodama laidoje „Labas vakaras, Lietuva“, ji džiaugėsi dideliu žingsniu – pristatė albumą „Nepalaužiama“. Anot K. Zvonkuvienės, jo titulinė daina atspindi visas išgyventas patirtis.

Tam kad suprastų, jog iš tiesų yra nepalaužiama, K. Zvonkuvienei reikėjo atsitraukti ir į savo gyvenimą pažiūrėti iš šono. Neretai mamos žongliruoja daugybe atsakomybių. Auginanti autizmo spektro sutrikimą turintį sūnų Zvonkų šeima tą žino kuo puikiausiai.

Prieš gerą pusmetį K. Zvonkuvienė priėmė sunkų sprendimą laikinai atsitraukti nuo muzikos.

„Pilnai to nebuvau atsisakiusi, tačiau sveikos pertraukos ir atsitraukimo man reikėjo. Vaikai nereikalavo daugiau dėmesio, bet pati jiems norėjau kuo daugiau jo skirti ir kuo ilgiau būti su jais“, – atviravo K. Zvonkuvienė.

Ji pripažįsta – visų atsakomybių vienodai įvertinti nepavyko, tad teko daryti sprendimus.

„Būti ir gera mama, ir gera atlikėja, gera žmona, gera drauge visiems, viskam ir visaip kaip yra tiesiog neįmanoma. Tuomet neturi pauzės įsiklausyti ir suprasti – ko tu iš tikrųjų nori? Kokia tu esi? Kokie tavo jausmai?“ – svarstė dainininkė.

Dilema apėmė po praėjusios vasaros koncertų maratono. Teko rimtai apmąstyti, ką daryti toliau.

„Po vasaros sezono grįžau namo ir pasikalbėjau su vyru. Sakiau jam, kad nesuprantu, ar džiaugiuosi tuo, ką darau. Žmonės lieka laimingi, visi ploja, prašo bisų – kas blogai? Sakiau, kad nesuprantu – širdyje kažkas blogai, kažkas ne taip“, – atvirai apie pokalbį su vyru Deivydu Zvonkumi kalbėjo K. Zvonkuvienė.

Pauzė jai atnešė ne tik įkvėpimą kurti, įrašinėti naują albumą, bet ir reikalingo aiškumo.

„Sveikas atsitraukimas reikalingas kiekvienam, kiekvienoje veikloje. Jei tik jauti, kad lemputė jau mirksi raudonai, atsitrauk“, – pasakojo moteris.

Kad grįš į sceną, K. Zvonkuvienė sakė nedvejojusi – tai buvo laiko klausimas. Dabar dainininkė sako suradusi tinkamą pusiausvyrą, kaip save padalinti, kad užtektų visiems, o svarbiausiai – sau pačiai.

„Dabar radau tą sveiką balansą, kiek noriu duoti savęs šeimai ir kiek – savo veiklai. Be to, per tą laikotarpį gimė visas albumas“, – džiaugėsi K. Zvonkuvienė.