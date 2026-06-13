 Futbolo ikona Davidas Beckhamas gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

Futbolo ikona Davidas Beckhamas gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

2026-06-13 14:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Anglijos futbolo ikona Davidas Beckhamas gavo žvaigždę legendinėje Holivudo Šlovės alėjoje. 

Futbolo ikona Beckhamas gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

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„Visada buvau svajotojas, tačiau niekada negalėjau įsivaizduoti, kad anglų futbolininkui iš darbininkų klasės, kaip aš, bus suteikta tokia garbė“, – penktadienį  sakė 51-erių buvęs nacionalinės rinktinės žaidėjas.

Futbolo ikona Beckhamas gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje
Futbolo ikona Beckhamas gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje / EPA-ELTA nuotr.

Iškilmingoje ceremonijoje be D. Beckhamo žmonos Victorijos dalyvavo ir JAV kino žvaigždė Tomas Cruise‘as. Iniciatorių duomenimis, žvaigždė D. Beckhamui suteikta už jo vaidmenį „didinant futbolo populiarumą Amerikoje bei jo tvarią įtaką sportui, pramogai ir globaliai kultūrai“.

Šlovės alėja yra garsiajame Holivudo bulvare Los Andžele. Šou verslo didžiūnams skirtos žvaigždės yra populiari turistų traukos vieta.

Šiame straipsnyje:
Davidas Beckhamas
JK
Holivudas
Šlovės alėja
žvaigždė

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