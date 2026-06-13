Futbolo ikona Davidas Beckhamas gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

„Visada buvau svajotojas, tačiau niekada negalėjau įsivaizduoti, kad anglų futbolininkui iš darbininkų klasės, kaip aš, bus suteikta tokia garbė“, – penktadienį sakė 51-erių buvęs nacionalinės rinktinės žaidėjas.
Iškilmingoje ceremonijoje be D. Beckhamo žmonos Victorijos dalyvavo ir JAV kino žvaigždė Tomas Cruise‘as. Iniciatorių duomenimis, žvaigždė D. Beckhamui suteikta už jo vaidmenį „didinant futbolo populiarumą Amerikoje bei jo tvarią įtaką sportui, pramogai ir globaliai kultūrai“.
Šlovės alėja yra garsiajame Holivudo bulvare Los Andžele. Šou verslo didžiūnams skirtos žvaigždės yra populiari turistų traukos vieta.
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