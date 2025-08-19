 Freya Alley pristato naują singlą „Po balta obelim“

2025-08-19 16:12
Pranešimas spaudai

Lietuvos klausytojams jau pažįstama atlikėja, 2025 m. dalyvavusi „Eurovizijos“ atrankoje, Freya Alley pristato naują kūrinį „Po balta obelim“, skirtą vasarai ir jos įkvėptai romantikai.

Freya Alley
Freya Alley / S. Lisausko / BNS nuotr.

Tai dar vienas atlikėjos darbas, atskleidžiantis šiltą ir jausmingą muzikos pusę.

Dainoje atsispindi vasaros nakties atmosfera: krintančios žvaigždės, švelnus vėjas, kopų ritmas ir netikėtai užklumpanti meilė. Tekstuose slypi jaunatviškas lengvumas ir svajingas jausmas, kai, atrodo, sustoja laikas, o pasaulis susitelkia į vieną akimirką.

„Norėjau sukurti dainą, kuri primintų Lietuvos vasaras – su jų ypatinga nuotaika, ramybe ir šviesa. Tai nėra tik istorija apie meilę, tai labiau apie akimirką, kurią norisi išsaugoti“, – sakė Freya Alley.

Baltos obelys dainoje neatsitiktinės – jos simbolizuoja vasarą Lietuvoje, jos trapumą, grožį ir kartu laikinumą. Tai priminimas apie ypatingas akimirkas, kurios greitai praeina, bet palieka šilčiausius prisiminimus.

Vasarai einant į pabaigą ir rudeniui artėjant, kai naktys darosi vėsesnės, „Po balta obelim“ tampa šiltu prisiminimu apie vasarą. Tai daina, kuri sugrąžina į romantiškas akimirkas ir leidžia jas išgyventi dar kartą.

„Po balta obelim“ klausytojams jau pasiekiama visose skaitmeninėse muzikos platformose.

