 Erika ir Auksė pristato naują kūrinį – istorija apie ryšį, kuris priklauso tamsai

2026-01-22 12:42
Pranešimas spaudai

Paskutinio „Lietuvos balsas“ sezono dalyvės ir LNK projekto „Naujas hitas“ atlikėjos Erika Gerasimovaitė ir Auksė Vyšniauskaitė – Auukse pristato savo naują bendrą kūrinį – „Kodėl Tik Nakčia?“. Tai daina apie santykius, kurie atsiveria tik atėjus nakčiai – kai miestas nurimsta, o dėmesys, žinutės ir emocijos atrodo tikros, artimos ir be jokių ribų. Tačiau dieną viskas pasikeičia – ryšys lyg išgaruoja, o jausmai lieka nepatvirtinti.

Erika ir Auksė pristato naują kūrinį – istorija apie ryšį, kuris priklauso tamsai / Vaizdo įrašo stop kadras

„Ši daina yra apie tuos santykius, kurie dieną tiesiog neegzistuoja. Kai naktį tu esi reikalinga, mylima, išklausyta, bet ryte – tyla. Tas kontrastas skaudus ir kartu keistai patrauklus“, – pasakojo Erika.

Ši daina yra apie tuos santykius, kurie dieną tiesiog neegzistuoja.

Auksė atvirauja, kad dainos tema gimė iš asmeninių patirčių: „Ir mes abi buvom tame – naktiniai pokalbiai, žinutės iki 3 ryto, spontaniški pasivažinėjimai, o dieną viskas dingsta. Lyg tas žmogus išgaruotų. Ir tu savęs klausi – Kodėl Tik Nakčia?“

„Kodėl tik nakčia?“ jungia modernų pop skambesį, švelnų vokalų dialogą ir atvirą moterų perspektyvą. Daina balansuoja tarp trapios vilties ir skaudaus neapibrėžtumo – tarp to, kas vyksta tamsoje, ir to, kas neišdrįsta persikelti į dieną.

„Norime, kad žmonės atpažintų save – tą naktinį ryšį, kuris atrodo toks tikras, kad sunku paleisti. Bet klausi savęs: ar jis gyvas tik tamsoje, ar turi šansą ir ryte?“ – sakė Erika.

„Kodėl tik nakčia“ – ne tik muzikinė istorija, bet atviras šiuolaikinės meilės portretas.

