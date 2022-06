Filmo „Kartą kaime“ raudonojo kilimo premjeroje: aktoriai, „influenceriai“ ir kiti žinomi veidai

Filmo komanda išties įspūdinga: Marius Pocevičius, Laurynas Jurgelis, Gelminė Glemžaitė, Mantas Stonkus, Ramūnas Cicėnas, Vaidotas Grincevičius, Giedrius Sasnauskas, Laurynas Zmejauskas, Mantas Bartuševičius, Žiedūnė Mardosaitė, Marius Repšys, Paulius Mikolaitis ir kt.



Premjeros metu kūrėjai svečius nustebino tikru automobiliu, kuriuo į renginį atvyko pagrindiniai filmo aktoriai Gelminė Glemžaitė ir Laurynas Jurgelis.



„Kartą kaime” prodiuserė Brigita Beniušytė sako: „Filmo premjera vyksta tik vieną kartą, tad su komanda galvojome, ką čia tokio išskirtinio padarius, kad galėtume dar labiau pasilinksminti. Neilgai trukus supratome, jog pagrindinių aktorių pasimatymo automobilį filme naudojome per mažai, tad nusprendėme surengti dar vieną jų pasimatymą, tik šįkart – keliaujant į filmą apie juos. Automobilį mums paskolino veisiejietis, kuris su tuo pačiu automobiliu atvyko iki Vilniaus! Tai išskirtinis 1949 m. raudonas Chevrolet pikapas”.

Paklausus, kuo šis filmas išsiskyrė iš kitų projektų Brigita teigia, kad teko susidurti su nemažai kliūčių: „Šis filmas ypatingas tuo, jog nors pradedami ruoštis filmavimams turėjome užtektinai žinių, ką ir kaip turėtume padaryti, galiausiai vistiek labai skubėjome ir aš nebuvau užtikrinta, ar viskas tikrai bus gerai. Dėl pandemijos praradę pagrindinį finansavimą turėjome ieškoti būdų, kaip gelbėti filmą ir spręsti – ar apskritai jį darome. Mariaus ryžto dėka nusprendėme eiti pirmyn. Filmo išleidimui pandemija taip pat labai trukdė. O šiandien, kai filmas pagaliau išėjo, negalime tuo patikėti! Tai matyt, filmas man tuo ir ypatingas – kad per visas kliūtis ir sunkumus, jį galės išvysti visi Lietuvos gyventojai.”



Filmo režisierius Marius Pocevičius prisipažino, kad prieš premjerą jautė nemažą jaudulį: „Gyvenime yra tekę susidurti su įvykiais, kurie iš pradžių kelia didelį jaudulį – spektaklių premjeros studentiškam teatre, renginių vedimas, kieno nors pristatymas ir kalbėjimas prieš didelę auditoriją. Čia kiek kitaip, nes pats nieko neatlikinėsiu, viskas padaryta, tiesiog filmas atiduodamas į žiūrovų rankas. Jaudulys tik tame, kad viskas techniškai ir sklandžiai praeitų. Be to, tai seniai sugalvotos svajonės išsipildymas, bei ilgos kelionės finišo tiesioji.”



Marius teigia, kad besiruošiant premjerai buvo visko: „Prieš ją, ėjau žygį, kurį teko nutraukti dėl kompaniono traumos, bet turbūt niekas nevyksta be reikalo, nes kaip tik buvo proga pažiūrėti kelis kartus filmo technines peržiūras. Po jų atlikom dar kelis pataisymus, kurių turbūt žmonės nebūtų pastebėję, bet tie, kurie dirba su montažu, galėtų pamatyti. Taip, kad dar prieš premjera buvo įvairiausių techninių darbų, kuriuos reikėjo atlikti ir kurie neleido iki galo atsipalaiduoti bei džiaugtis artėjančia premjera. Labiausiai džiaugiuosi, kad minimaliomis sąnaudomis pavyko sukurti filmą, kuris yra tinkamas rodyti didžiuosiuose Lietuvos kino teatruose. Turėjom išlaikyti kokybę, o tai pareikalavo didelio kūrybiškumo. Džiaugiuosi įgyvendinęs užsibrėžtą tikslą.”

Paklausus apie ateities planus, Marius neatmeta minties, kad kurs ir daugiau filmų: „Minčių kitiems filmams yra daug. Po truputį vis ką nors rašau, bet, kur tai nuves, ar bus greitu metu naujas filmas – neaišku. Pirmiausia matysim, kaip seksis „Kartą kaime“, jeigu surinksime kažkiek pajamų, jas panaudosime kitam filmui. Jei to padaryti nepavyks, tuomet ieškosime kitų būtų. Norisi, kad kitas filmas jau būtų su didesniu biudžetu ir nereikėtų jo daryti paskubomis. Daug veiksnių yra ir dėl geopolitinės ir ekonominės situacijos. Galiu pasakyti tik tiek, kad pats šiuo metu dirbu prie dviejų ilgametražių filmų scenarijų, bet ar jie bus kuriami ar tiesiog liks scenarijų pavidalu, paaiškės turbūt per artimiausius metus.”

Nauja lietuviška komedija „Kartą kaime” didžiuosius ekranus išvys jau birželio 24 d. Ją bus galima pamatyti visoje Lietuvoje, taip pat filmo premjera numatytą ir Roterdame, liepos 9 d.