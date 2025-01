„Eurovizijos“ antrasis pusfinalis – šį šeštadienį

Dar vienas sausio šeštadienis – dar vienas EUROVIZIJA.LT vakaras per LRT. Antrajame nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalyje lauks aštuonių dalyvių pasirodymai, iš kurių dviems pavyks iškovoti kelialapį į EUROVIZIJA.LT finalą vasario 15 d. Kauno „Žalgirio arenoje“.

Po pirmojo pusfinalio vietą finalininkų dešimtuke užsitikrino žiūrovų ir komisijos simpatijas susirinkę Anyanya ir Justė Baradulinaitė, o šeštadienio vakarą prie jų prisijungs dar du atlikėjai, už kuriuos balsuos LRT žiūrovai bei profesionalų komisija.

„Manau, kad stebuklingo recepto, kokia daina turėtų tikti „Eurovizijai“ – nėra. Kūrinys gali būti bet kokio muzikos stiliaus, svarbiausia yra tai, kad jis sukeltų jausmą. Jei taip bus – klausytojai jį pamėgs, norės, kad išgirstų ir kiti.

Taip pat norėčiau palinkėti, kad „Eurovizijai“ sukurti atlikėjų kūriniai gyvuotų ir pasibaigus konkursui, būtų klausomi toliau. Man atrodo, kad tai būtų didelė sėkmė ir įvertinimas atlikėjams“, – sako vienas iš EUROVIZIJA.LT komisijos narių, muzikos prodiuseris Leonas Somovas.

Tarp dalyvių – tiek nauji, tiek jau žinomi vardai, pasiruošę kovoti dėl didžiosios „Eurovizijos“ scenos. EUROVIZIJA.LT antrojo pusfinalio dalyviai pristatys šias dainas: Halummi „The Flame“, Noy „Just Take Me On A Date“, Jokūbas Jankauskas „Far Away“, Petunija „Į saldumą“, Freya Alley „Lalala“, Karo „Love Bug“, Vilija „Liesti negalima“, Tomas Dirgėla „Pašok“.

Primename, kad prieš antrosios atrankos filmavimą atlikėja Austėja Lukaitė pranešė, jog pasirodyti negalės dėl sveikatos problemų. Jos vietos niekas neužėmė, todėl antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje varžysis 8 atlikėjai.

2025 metų nacionalinėje konkurso atrankoje laukia penki pusfinaliai. Iš kiekvieno jų du geriausi pasirodymai, pagal komisijos ir žiūrovų įvertinimus, pateks į finalą, kuris vyks vasario 15 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Pusfinalių nugalėtojus išrinks televizijos žiūrovai ir komisija – jos sudėtis nuolat keičiasi. Komisijos narių balsai bus pristatomi kiekvienos laidos pabaigoje, kad komisijos vertinimai neturėtų įtakos balsuojantiems žiūrovams.

Komisijos ir žiūrovų balsai lemia, kuriuos atlikėjus išvysime atrankos finale, bet nugalėtoją finale išrinks žiūrovai. Balsavimą visos atrankos metu stebi audito kompanija „Grant Thornton Baltic“.

Didžioji „Eurovizija“ vyks gegužės 13–17 dienomis Bazelyje, Šveicarijoje, kur pasirodymus pristatys atlikėjai iš 38 šalių.

Antroji nacionalinės atrankos EUROVIZIJA.LT laida – jau sausio 18 d. 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt.