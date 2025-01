„Eurovizijos“ atrankos ketvirtasis pusfinalis – šeštadienį: kas žengs į finalą?

„Pastebėjome daug įvairių atlikėjų, išgirdome daug įvairių dainų. Būsiu atviras – ne viskas patiko. Bet viltis miršta paskutinė, – šypsojosi EUROVIZIJA.LT komisijos narys, kompozitorius Vytautas Bikus. – Dar turime porą atrankų ir labai tikiuosi ko nors, ką mes drąsiai galėsime siųsti atstovauti mūsų šaliai.

Tiesa, viena yra išsiųsti ir pristatyti žmonėms garso įrašą, o visai kas kita – pasirodyti gyvai. Būtent gyvą pasirodymą mes vertiname labiausiai ir aš tikiuosi, kad dar bus tokių dainų ir artistų, kurie mus labai maloniai nustebins.“

Ketvirtajame pusfinalyje žiūrovai išvys šiuos pasirodymus: Siga „Walking With My Shadow“, Ustin „You‘re The One“, Godo Yorke „<3 neparodai“, Joseph June „Ko man nesakei?“, Amoralu „Freedom“, „Katarsis“ „Tavo akys“, Liepa „Ar mylėtum“, Mario Junes „Bury Me“, „The Ditties“ „Zui Zu Bi“.

Kelialapį į EUROVIZIJA.LT finalą jau turi šie atlikėjai: Anyanya, Justė Baradulinaitė, Petunija, NOY, Gebrasy ir GOYA.

Jau vasario 15 d. Kauno Žalgirio arenoje iš visų finalininkų bus išrinktas Lietuvos atstovas, kuris gegužės mėnesį laimėjusią dainą atliks didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje.

Ketvirtoji nacionalinės atrankos EUROVIZIJA.LT laida – vasario 1 d. 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt.