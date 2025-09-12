Egidijus Sipavičius apie naujai suskambusį kūrinį „Labas rytas“: tai mano grįžimas į mane

Dainininkas pasakoja, jog daina „Labas rytas“ gimė dar tuomet, kai jis grodavo grupėje „Coda“ – tai buvo viena iš dainų, su kuriomis jis pradėjo savo muzikinį kelią.
„Viena vertus, kūrinys pasakoja intensyvaus tuometinio gyvenimo tempo istoriją, kuomet daug koncertuodavome, važinėdavome po visą Lietuvą, ir tikrai vos ne kasdien tik paryčiais sugrįždavome namo, – prisiminė E. Sipavičius. – Tačiau daina neša ir gilesnę mintį – ji kalba ir apie sugrįžimą į save. Apie tau brangiausių dalykų įvertinimą ir grįžimą pas juos iš ilgų kelionių. Apie savo kelio ir savo tiesos atradimą. Daina „Labas rytas“ – tai mano grįžimas į mane.“
Pasakodamas apie išleidžiamą vinilinę plokštelę „Pėdsakai“, kurioje nuguls dainų autoriaus Roberto Stanionio parašyti kūriniai, dainininkas atskleidžia, jog tai bus lyg kelionė laiku – senų laikų priminimas, kuriame suskambės puikios, tačiau nepelnytai kitų, ryškesnių kūrinių užgožtos dainos.
„Ši plokštelė, o kartu ir visas koncertinis turas, bus lyg tų nuostabių ir kadaise daug reiškusių dainų atsiprašymas – kad jos buvo užmirštos, mažiau grotos ir klausytos, – sakė jis. – Labai laukiu šių koncertų ir labai visus kviečiu ateiti, prisiminti, paklausyti ir padainuoti kartu.“
Koncertinis turas „Pėdsakai“ vyks: spalio 16 d. Vilniuje, spalio 17 d. Šiauliuose, spalio 31 d. Panevėžyje, gruodžio 4 d. Kaune ir gruodžio 28 d. Klaipėdoje.
