E. Johnas po klubo traumos atideda atsisveikinimo gastroles

„Pasibaigus vasaros atostogoms aš nerangiai nukritau ant kieto paviršiaus ir nuo to laiko man labai skaudėjo klubą“, – sakoma 74 metų žvaigždės pranešime.

„Nepaisant intensyvaus fizinio ir specializuoto gydymo, skausmas ir toliau stiprėja, dėl to vis sunkiau judėti“, – priduriama jame.

Ilgos „The Rocket Man“ atlikėjo atsisveikinimo gastrolės prasidėjo 2018 m., bet daugelis iš 300 numatytų pasirodymų buvo atidėti dėl pandemijos. 2021 metų pabaigoje numatyti pasirodymai perkelti į kitus metus.

Šį mėnesį E. Johnas paskelbė, kad baigė įrašyti albumą „The Lockdown Sessions“, kuriame bendradarbiavo, be kitų, su „ Gorillaz“ ir Miley Cyrus, jis bus išleistas spalį. Dainininkas sakė, kad rugsėjo 25 d. vis dėlto surengs pasirodymą per „Pasaulio piliečio“ koncertus, vykstančius visame pasaulyje. „Po to man bus atlikta operacija, kad galėčiau atnaujinti gastroles 2022 metų sausį Naujajame Orleane“, – sakė jis.

„Man plyšta širdis, kad jūs dar turite laukti. Gerai jaučiu jūsų nusivylimą po metų, kokius turėjome. Pažadu jums štai ką – gastrolės grįš kitais metais ir aš pasirūpinsiu, kad jų buvo verta laukti “.

Šiuo metu naujausi E. Johno koncertai numatyti 2023 metų pradžioje Oklande, Naujojoje Zelandijoje.