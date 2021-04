„Dinamikos“ lyderis kaltina „Laisvės TV“ be leidimo pasisavinus dainą: jie pasielgė kiauliškai

Grupės „Dinamika“ lyderis, dainų kūrėjas Gintautas Brokas pasipiktinęs – „Laisvės TV“ be jo leidimo pasisavino ir perdainavo dainą „Meilės lietus“. „Youtube“ platformoje ši daina patalpinta pavadinimu „Šokis po vakcinų lietumi“.

Atlikėjos Donatos Virbilaitės perdainuotoje dainoje raginama nebijoti skiepų, o vaizdo įraše naudojami ir žymių žmonių – premjerės Ingrindos Šimonytė, sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir prezidento Gitano Nausėdos – vaizdai iš jų vakcinacijos.

„Viskas aišku, kad jie pasielgė kiauliškai. Kitaip išsireikšti kaip ir negalėčiau tiesą sakant. Tokia mano ir nuomonė. O ką darysime toliau – tariamės su LATGA, su teisininkais. LATGA surašė pareiškimą, po juo pasirašiau aš ir Irma (Jurgelevičiūtė, – aut. past.). Mes dviese, nors pagrindinis autorius esu aš. Mes išsiuntėme į „Laisvės TV“ surašę pretenziją. Šiandien kalbėjau su advokate, kuri atstovauja „Laisvės TV“. Žiūrėsime, kaip toliau viskas rutuliosis“, – portalui kauno.diena.lt kalbėjo G. Brokas.

„Su advokate konkrečiai nieko nekalbėjome. Kalbėjome tik apie tai, kas yra negerai padaryta, o kas ateityje bus, per pora dienų turi išaiškėti – ar ta daina turės būti išimta iš eterio, ar finansinė kompensacija. Žiūrėsime, man reikia pasitarti su žmonėmis, kurie yra su tais dalykais susidūrę. Aš pirmą kartą su tuo susiduriu. Kiek kartų kas nors kreipėsi į mane kažkokių dainų, tai visiems esu leidęs ir perdainuoti, ir perdaryti. Kažkaip problemų nekildavo. Jeigu „Laisvės TV“ – aš nežinau, ar Andriaus Tapino asmenyje, ar be jo čia, taip elgiasi, tai mes turime atitinkamai reaguoti“, – situaciją komentavo dainos autorius.

Kiek kartų kas nors kreipėsi į mane kažkokių dainų, tai visiems esu leidęs ir perdainuoti, ir perdaryti.

Grupės „Dinamika“ narys sakė, kad jeigu būtų sulaukęs prašymo leisti naudoti jo dainą, jis greičiausiai būtų sutikęs. „Ko gero, aš būčiau neprieštaravęs. Reikalas tas, kad ta daina yra grynai reklaminė. Viskam pasibaigus dar „Laisvės TV“ prašo paaukoti procentėlį nuo mokesčių jiems. Aš nesu prieš vakcinas, nesu antivakseris, kai man ateis eilės aš tikrai skiepysiuosi be jokių kalbų. Bet aš nežinau. Kad taip iškraipyti tekstą, dainą be leidimo autoriaus, tai kažkaip per daug drastiška. Jie pasielgė neapgalvotai. Gal jie galvojo, kad mes praeisime pro šalį“, – portalui kauno.diena.lt teigė „Dinamikos“ lyderis.

Portalo žurnalistams su pačiu visuomenininku Andriumi Tapinu susisiekti nepavyko – internete nurodyti tik žinomo vyro atstovo Danieliaus Lupshitzo kontaktai. Išsiuntus klausimus nurodytu adresu gavome iš A. Tapino atstovo atsakymą, kad visuomenininkas ir „Laisvės TV“ atstovas savo poziciją išdėstė socialiniame tinkle „Facebook“. Tiesa, A. Tapino paskyroje kol kas jokio įrašo šia tema rasti nepavyko.

Kaip rašoma portale delfi.lt, „Laisvės TV“ į portalo užklausą sureagavo raštu. „Dėl situacijos su kūrinio parodija mūsų atstovai susisiekė su G. Broku. Toliau bendravimas vyksta privačiai“, – teigiama el. laiške.

LATGA patvirtino, kad iš G. Broko sulaukė žinios apie be leidimo panaudotą kūrinį. „Nuo šalių susitarimo ir priklausys, kokie autorių teisių gynimo būdai bus taikomi šiuo konkrečiu atveju“, – portalui delfi.lt teigė asociacijos LATGA direktorė Laura Baškevičienė.