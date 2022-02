Daugiausia nominacijų „Oskarų“ apdovanojimams filmas gavo „Šuns galia“

Jane Campion (Džein Kampion) psichologinis vesternas „Šuns galia“ (The Power of the Dog) apie galvijų augintoją praėjusio amžiaus 3-io dešimtmečio Montanoje antradienį surinko daugiausiai – 12 – „Oskarų“ nominacijų ir užėmė lyderio poziciją lenktynėse dėl Holivudo apdovanojimų.