Dainininkas E. Sipavičius vedė trečią kartą

Panašu, kad asmeninį gyvenimą ir santykius su dvidešimt metų jaunesne mylimąja Simona po devyniais užraktais saugantis Egidijus kaime turi išties daugiau privatumo. Jau pusę metų Egidijus ir Simona vienas kitą gali vadinti vyru ir žmona, nes neseniai atšoko vestuves.

Egidijaus ir Simonos santykiai į viešumą iškilo prieš dešimt metų. Tuomet porą persekiojo paparacai ir bandė išsiaiškinti kas yra paslaptingoji moteris šalia garsaus dainininko. Kartą žurnalistai netgi sekė Egidijų, kad užfiksuotų juodu kartu. „Tokios yra žaidimo taisyklės, nemalonus tas dėmesys, bet ką padarysi. Suprantu, kad žurnalistus domino amžiaus skirtumas, bet man jis netrukdo“, – pirmadienio vakarą, 20 val., LNK televizijos laidoje „Nuo… Iki…“ pasakos dainininkas.

E. Sipavičius vestuves surengė užsienyje be ištaigingos puotos ir būrio svečių. Dainininkui tai – jau trečioji santuoka. Paklaustas, kodėl net 10 metų laukė ir nesiryžo tuoktis, Egidijus sako, kad tiesiog subrendo tokiam žingsniui. Be to, pasipiršti paskatino ir prieš pusantrų metų įvykusi avarija, kuri ir tapo postūmiu įteisinti savo santykius su Simona. Tuomet Egidijaus vairuojamas motoroleris susidūrė su automobiliu, o dainininkas patyrė rimtų sužalojimų.

„Kai mane partrenkė ir aš gulėjau ligoninėje, Simonos neįleido į palatą, o medikai nesuteikė jai jokios informacijos apie mano būklę, nes ji nebuvo mano žmona ar giminaitė. Ir tada pagalvojau, kad reikia kažką daryti, nes jeigu ją arba mane ištiktų kokia bėda ar nelaimė, mes negalėtume gauti informacijos. Tas įvykis buvo paskutinis lašas parodęs, kad metas susituokti“, – pasakos dainininkas.