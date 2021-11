„Daddy Was A Milkman“ pristato trečią lietuvišką dainą: nenuvysti yra beprotiškai svarbu

Atlikėjas Ignas Pociūnas, žinomas kaip „Daddy Was A Milkman“, intensyviai ruošiasi koncertui, kuris lapkričio 29 d. vyks Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Atsidėkodamas gerbėjams atlikėjas dovanoja naują dainą. „Oro per stiklą“ – taip vadinasi jau trečias singlas iš netrukus pasirodysiančio „Daddy Was A Milkman“ lietuviškų dainų albumo „Kai ruduo mokė mane“.