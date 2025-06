Clintas Eastwoodas tęsia kovą su Lietuvos įmone – siekia prisiteisti 5,3 mln. eurų

Lietuvos apeliacinis teismas birželio 5 dieną panaikino Klaipėdos apygardos teismo pernai gruodį antrą kartą priimtą sprendimą ir perdavė bylą jam nagrinėti iš naujo.

Tai jau antras kartas, kai Apeliacinis teismas bylą grąžina tam pačiam teismui.

„Pirmosios instancijos teismas ne visiškai teisingai taikė ir aiškino proceso bei materialiosios teisės normas, dėl to byla iš esmės nebuvo tinkamai išnagrinėta ir jos esmė liko neatskleista, skundžiamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu“, – paskelbė Apeliacinis teismas.

Anot teisėjų kolegijos, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog „Mediatonas“ atliko neteisėtus veiksmus, tačiau jis iš esmės nenagrinėjo ir nevertino kitos būtinos sąlygos – žalos.

Todėl, pasak teisėjų, apygardos teismas turės iš naujo įvertinti ir pasisakyti dėl žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei įmonės kaltės buvimo ar nebuvimo.

„Kilus abejonių dėl byloje pareikšto reikalavimo pobūdžio, pagrindo, atitinkamų faktų buvimo (nebuvimo), teismas, (...) turėtų patikslinti šalių naštą įrodinėti, pasiūlyti joms pateikti papildomus įrodymus savo pozicijai pagrįsti ar priešingos šalies argumentams paneigti“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

Klaipėdos apygardos teismas pernai gruodį iš dalies patenkino C. Eastwoodo ieškinį ir nurodė buvusiam „Mediatono“ vadovui Giedriui Bučinskui aktoriui sumokėti 250 tūkst. eurų, 5 proc. metų palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2024 metų birželį) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 15,5 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.

Teismas tuomet pranešė, kad „Mediatonas“ vienos JAV įmonės platintų kanabidiolio (CBD) produktų reklamoje naudojo C. Eastwoodo vardą, atvaizdą ir žinomumą, o straipsniai apie tariamą C. Eastwoodo CBD produktų rėmimą ir propagavimą buvo skelbiami be jo sutikimo.

Tokie Lietuvos bendrovės ir jos vadovo veiksmai buvo nesąžiningi, o bendrovės likvidavimas buvo siekis išvengti atsakomybės dėl neteisėtų veiksmų, teigė apygardos teismas.

Aktoriui ir jo kompanijai JAV teismas iš Lietuvos bendrovės priteisė 5,27 mln. eurų žalos atlyginimo, o kadangi ji buvo likviduota, ieškovai – C. Eastwoodas ir jo atvaizdų ir įvaizdžio teises valdanti bendrovė „Garrapata LLC“ – prašė priteisti tokią žalą iš jos vadovo G. Bučinsko, kuris žinojo apie teismo procesą JAV, siekė išvengti milijoninės sumos išieškojimo iš jo įmonės, dėl to nusprendė ją likviduoti, rašoma teismo nutartyje.

Klaipėdos teismo vertinimu, būtent žinojimas apie teismo procesą JAV lėmė G. Bučinsko sprendimą likviduoti sėkmingą ir didelį pelną generuojančią bendrovę.

JAV apygardos Kalifornijos valstijos centrinės apylinkės (Los Andželo federalinis) teismas 2021 metų spalį nutarė, kad „Mediatonas“ privalo sumokėti C. Eastwoodui bei „Garrapatai“ 6,1 mln. JAV dolerių (5,26 mln. eurų).

„Mediatono“ likvidavimo procesas prasidėjo 2021-ųjų kovą, „Garrapata“ teigė, jog Lietuvos įmonei apie pretenzijas dėl C. Eastwoodo atvaizdo naudojimo pateikė tų pačių metų vasarį.

2017 metų kovą įsteigtas „Mediatonas“ buvo registruotas Tauragės rajone, Dauglaukio kaime, ir užsiėmė interneto svetainių kūrimu. 2020 metų pabaigoje ir ankstesniais metais „Mediatonas“ neturėjo jokio ilgalaikio turto, rodo įmonės ataskaitos.

2020 metais – tai vėliausia Registrų centrui pateikta ataskaita – įmonė gavo 4,425 mln. eurų pajamų ir uždirbo 524,8 tūkst. eurų grynojo pelno – atitinkamai 44,7 proc. ir 85,2 proc. daugiau nei 2019 metais.

C. Eastwoodas 2021 metais JAV teismui pateikė du ieškinius prieš tris kanapių produktų gamintojus ir reklamuotojus, kurių produktai buvo minimi viename straipsnyje internete – pasak jo, kino grandas remia kanapių produktų vartojimą. Skundas taip pat buvo pateiktas prieš 10 internetinės prekybos įmonių, kurias C. Eastwoodas kaltino manipuliavus internetinių paieškų rezultatais, naudojantis jo vardu.