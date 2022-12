C. Dion diagnozuota reta neurologinė liga, atšaukti koncertai

Penkių minučių trukmės vaizdo įraše, publikuotame instagrame prancūzų ir anglų kalbomis, aiškiai susijaudinusi C. Dion sakė, kad su sveikatos problemomis susiduria jau seniai.

„Neseniai man buvo diagnozuotas labai retas neurologinis sutrikimas, vadinamas sustingusio žmogaus sindromu, kuris pasireiškia maždaug vienam iš milijono žmonių“, – sakė kanadiečių žvaigždė.

Liga sukelia spazmus, veikiančius „visus mano kasdienio gyvenimo aspektus, kartais sukelia sunkumų vaikštant ir neleidžia naudotis balso stygomis dainuojant taip, kaip esu įpratusi“, sakė ji.

„Man skaudu šiandien jums pasakyti, kad nebūsiu pasirengusi vasario mėnesį atnaujinti gastrolių Europoje“, – pranešė atlikėja.

54-erių C. Dion sakė, kad ją palaiko vaikai ir gydytojų komanda, kasdien besistengianti pagerinti jos būklę, tačiau pridūrė: „Turiu pripažinti, kad tai yra kova.“

Šlovė nuo „Titaniko“ laikų

C. Dion, kilusi iš mažo Kvebeko miestelio, 10-ajame dešimtmetyje išgarsėjo visame pasaulyje su tokiais hitais kaip daina „My Heart Will Go On“, skambėjusi „Oskarą“ laimėjusioje Jameso Camerono (Džeimso Kamerono) kino juostoje „Titanikas“ (Titanic), ir „The Power of Love“. Atlikėja iki šiol surinkdavo minias didžiuliuose stadionuose visame pasaulyje.

Sulaukusi sėkmės ji reguliariai koncertuodavo ir prabangiame viešbutyje bei kazino „Caesar's Palace“ Las Vegase.

Pirmą kartą apie spazmus ji užsiminė, kai šių metų pradžioje atidėjo gastroles Europoje.

Sustingusio žmogaus sindromas (SŽS) sukelia raumenų sustingimą ir spazmus, paprastai žmonėms nuo 30 iki 60 metų amžiaus. Kai kuriais atvejais simptomai gali išlikti stabilūs, o kitais – laipsniškai stiprėti.

JAV Nacionalinių sveikatos institutų duomenimis, šia liga serga dvigubai daugiau moterų nei vyrų.

Negydomas SŽS gali sukelti sunkumų vaikštant ir smarkiai paveikti žmogaus gebėjimą atlikti įprastas kasdienes užduotis.

Nors tiksli šio sindromo priežastis nežinoma, manoma, kad tai autoimuninė liga. Kartais ji pasireiškia su kitomis autoimuninėmis ligomis.