Buvęs modelis Margarita Švėgždaitė: turėdama dukrą nuo šios profesijos stengčiausi atkalbėti

Modelio karjerą lietuvė baigė kiek daugiau nei prieš dešimtmetį, bet karčią jos pradžią daugelio jaunų merginų idealizuojamame madų pasaulyje prisimena iki šiol. Margarita – vienas pirmųjų ir sėkmingiausių Lietuvos modelių, todėl stebina netikėtas jos prisipažinimas apie iki šiol kartais jaučiamą nepasitikėjimą savimi.
„Tai šleifas nuo mokyklos laikų“, – sakys ji.
Margaritos ūgis 1,86 metro – ji buvo aukščiausia klasėje, o tai populiarumo nepridėjo.
Daugiau nei prieš dešimtmetį lietuviškoje spaudoje netrūko pasaulyje išgarsėjusių modelių pasakojimų apie keliones, darbą su garsiais mados dizaineriais, fotografais ir dešimtis, netgi šimtus tūkstančių eurų siekiančius honorarus. Tuomet kone kas antra mergaitė svajodavo tapti modeliu, tačiau Margarita apie šį darbą pasakoja negalvojusi. Į pirmą atranką vos 15-os ją atvedė mama, norėdama parodyti, kad jos ūgis ir lieknumas gali būti privalumas, o ne trūkumas.
Ką jai teko išgyventi atvykus dirbti į vieną iš mados sostinių tituluojamą Paryžių? Kaip ji susipažino su vyru tapusiu garsiu verslininku ir aktoriumi Herve? Ir už ką iki šiol dėkoja savo mamai? Tai – šį pirmadienio vakarą gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“, 20 val., per LNK.
