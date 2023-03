Būdamas 61 metų mirė „Gelbstint eilinį Rajaną“ aktorius T. Sizemore'as

Vasario mėnesį jis patyrė smegenų aneurizmą ir penktadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai gydytojai padarė išvadą, kad jam nebegalima padėti, buvo atjungtas nuo gyvybę palaikančių aparatų, sakė Charlesas Lago (Čarlzas Lago).

„Su didžiuliu liūdesiu ir sielvartu turiu pranešti, kad aktorius Thomas Edwardas Sizemore'as (Tomas Sizemoras) sulaukęs 61-erių, šiandien ramiai mirė miegodamas Šventojo Juozapo ligoninėje Berbanke“, – teigiama pareiškime.

„Jo brolis Paulas ir dvyniai Jaydenas (Džeidenas) ir (17 metų) Jaggeris (Džageris) buvo šalia.“

Per dešimtmečius trukusią karjerą aktorius dirbo su garsiausiais Holivudo aktoriais, tačiau už ekrano ribų jis dažnai gyveno sudėtingą gyvenimą, kovojo su priklausomybėmis ir buvo patekęs į kalėjimą.

Gimęs 1961 metais Detroite, T. Sizemore'as devintajame dešimtmetyje dirbo aktoriumi Niujorke ir pirmą kartą išgarsėjo vaidmeniu 1989 metų Oliverio Stone'o (Oliverio Stouno) filme „Gimęs liepos 4-ąją“ (Born on the Fourth of July).

Dešimtajame dešimtmetyje jis vaidino tokiuose filmuose kaip žvaigždžių kupinas, Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) parašytas filmas „Tikra meilė“ (True Romance) ir kultinis O. Stone'o hitas „Gimę žudyti“ (Natural Born Killers).

Tačiau plačiosios visuomenės dėmesio sulaukė dėl vaidmens Steveno Spielbergo (Stiveno Spilbergo) 1998 metų Antrojo pasaulinio karo epopėjoje „Gelbstint eilinį Rajaną“ (Saving Private Ryan), kur suvaidino antrąjį po Tomo Hankso (Tomo Henkso) vaidmenį mažoje kareivių grupėje, išsiųstoje parsivežti namo kario, kurio trys broliai jau žuvo.

Filmas „Oskarų“ apdovanojimuose buvo nominuotas geriausio filmo kategorijoje, o Ekrano aktorių gildija (SAG) filmo žvaigždes, tarp kurių buvo ir Mattas Damonas (Matas Deimonas), nominavo už geriausią aktorių kolektyvą.

Po kelerių metų jis vaidino su Ewanu McGregoru (Evanu Makgregoru) ir Tomu Hardy (Tomu Hardžiu) Ridley Scotto (Ridlio Skoto) filme „Juodojo vanago žūtis“ (Black Hawk Down) apie nepavykusią karinę operaciją Somalyje.

Jo vaidyba dažnai sulaukdavo pagyrų, o kolegos profesionalai žavėjosi jo meistriškumu.