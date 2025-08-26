Britney Spears vėl kausto dėmesį: gerbėjai sunerimę

Šeštadienį žvaigždė socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė kadrą, kuriame stovėdama kambario kampe be drabužių iškėlė rankas virš galvos, o ilgi šviesūs plaukai krito per nugarą.
43-ejų Britney Spears nuotraukos nekomentavo ir išjungė galimybę rašyti pastabas. Ankstyvą pirmadienio, rugpjūčio 25-osios rytą Lietuvos laiku ji pasidalijo dar viena nuotrauka, kurioje yra akivaizdžiai nuoga.
Tekstas prie jos – asmeniškas, atviras ir nelabai rišlus.
„Mes tik žmonės, tokie trapūs ir žmogiški. Sunkiausi mano gyvenimo metai buvo tie trys, kai mano du sūnūs buvo toli... Man buvo neleidžiama jiems skambinti ar rašyti. Prisimenu, kad buvau šokiruota ir išgyventi bandžiau viską neigdama ir išliedama daug ašarų. Keista, su Samu buvome susituokę, bet tai buvo tarsi dėmesio nukreipimas, kad su tuo susitvarkyčiau... Žinau, kad dabar sveikstu, nes jaučiu alkį kaip vaikas ar kūdikis. Esu tokia alkana, kad net skauda, lyg valgyčiau pirmąkart gyvenime.
Tikiu, kad nors myliu savo namus, čia daug smurto ir traumų. Šiandien dėkoju Jėzui už maistą ir sakau kitiems NE. Mano kūnas yra mano, visiems pasakysiu, iš kur esu. Mano siela dar niekada nepatyrė tokio maisto, kai šis. Kaip kvaila – eisiu valgyti sausainių ir ledų. Telaimina jus visus Dievas“, – rašė dainininkė.
Praėjusią savaitę dainininkės gerbėjai jau buvo išreiškę susirūpinimą – B. Spears pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame netiksliai dainuoja Rihannos 2006-ųjų hitą „Unfaithful“ ir Prince‘o kūrinį „Kiss“. Klipo metu ji vilkėjo pižamą, avėjo aukštus batus ir šoko, o aplink akivaizdžiai mėtėsi daiktai.
Socialinio tinklo „X“ komentaruose pasigirdo nuogąstavimai: „Dieve, kas nutiko vargšei Britney, ar tai šlovės kaina?“ ir „Ji tikrai nesijaučia gerai!“.
Vos po kelių dienų B. Spears paskelbė dar vieną įrašą – šį kartą ji viliojančiai šoko laive pagal buvusio vaikino Justino Timberlake’o ir Timbalando 2009 m. dainą „Carry Out“. Tame pačiame klipe ji sustabdė muziką ir, keistu akcentu kalbėdama, prabilo apie šuolį į vandenį.
Priminsime, kad B. Spears daugiau nei trylika metų gyveno teisinėje globoje, kuri baigėsi tik 2021 m. lapkritį. Nuo tada jos veikla socialiniuose tinkluose ne kartą sukėlė diskusijų – pavyzdžiui, 2023 m. atlikėja pasirodė šokanti laikydama peilius.
