Gerdos Žemaitės kasdienybę sujaukė staigi liga: naktis buvo tragedija

2026-01-22 16:16
Brigita Juodelytė

Šaltuoju metų laiku plintant virusams, net ir aktyvų gyvenimo ritmą gyvenantiems žmonėms kartais tenka staigiai spausti stabdžius. Su tuo susidūrė ir „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė – netikėtai pašlijusi sveikata privertė ją atsisakyti suplanuotų darbų ir susitelkti į sveikimą.

Apie tai moteris prabilo socialiniuose tinkluose, kur atskleidė, kad susirgo norovirusu. Ji spėja, jog liga į namus atkeliavo per sūnų, kuris virusą galėjo parsinešti iš mokyklos.

„Turbūt Nikolas man virusą parnešė iš mokyklos... Sakė, kad mokykloje labai daug mokinių, net ir mokytojų užsikrėtę. Linkiu visiems būti sveikiems“, – rašė Gerda.

Liga pasireiškė itin sunkiai – Gerda teigė patyrusi stiprius negalavimus, kurie ne tik pablogino savijautą, bet ir sutrukdė vykdyti profesinius įsipareigojimus.

„Savijauta tikrai labai bloga. Teko atšaukti net ir filmavimą. Ačiū visiems už jūsų susidomėjimą, sulaukiu labai daug žinučių, bet atrodo, kad net paprasčiausiai kalbėti negaliu. Jaučiasi toks šlykštulys“, – atviravo ji.

Nors pati Gerda viruso smūgį pajuto dar trečiadienį, jos sūnų Nikolą liga pasiekė kiek vėliau. Moteris pasakojo, kad viena naktis tapo ypač sudėtinga.

„Naktis buvo tragedija – nei bluosto nesudėjau, nes Nikolas naktį pradėjo vemti. Šiandien man jau ženkliai geriau – ne veltui sakoma, kad šis virusas būna paros laiko. Negaliu sakyti, kad puikiai jaučiuosi, nes dar yra skrandžio spazmai. Bet kalbant apie pačią savijautą – bent nebepykina ir nebeviduriuoju. Deja, Nikolui simptomai pradėjo reikštis – teks kurį laiką pabūti namuose. Atšaukiau visus savo darbus, net ir labai svarbų filmavimą, jį nukėlėm į kitą savaitę ir tikiuosi, kad greitai išsikapstysim“, – pasakojo Gerda.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad virusas plinta itin sparčiai – tai akivaizdu ir sūnaus ugdymo įstaigoje.

„Stipriai virusas užpuolė – pas Nikolą visa klasė dėl šio viruso buvo iškritusi – gal kokie 7 vaikai, jų tėvai ir net mokytojai. Labai sparčiai plintantis virusas“, – sakė moteris.

