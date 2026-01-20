Kaip socialiniai tinklai veikia paauglių psichinę sveikatą: stebinantis tyrėjų atradimas

Remiantis didelio masto tyrimu, laikas, praleistas prie ekranų, nesvarbu, ar tai būtų vaizdo žaidimai ar naršymas socialiniuose tinkluose, nesukelia psichikos sveikatos problemų paaugliams.
Apie tai skelbia „The Guardian“.
Mančesterio universiteto tyrėjai stebėjo 25 tūkst. vaikų nuo 11 iki 14 metų amžiaus trejus mokslo metus. Sekdami jų įpročius socialiniuose tinkluose, žaidimų dažnumą ir emocinius sunkumus, apie kuriuos jie pranešdavo patys, tyrėjai siekė išsiaiškinti, ar technologijų naudojimas iš tiesų lemia psichinės sveikatos problemas.
Dalyvių buvo klausiama, kiek laiko įprastą dieną jie praleidžia naudodamiesi „TikTok“, „Instagram“, „Snapchat“ ir kitais socialiniais tinklais arba žaisdami žaidimus. Taip pat buvo teiraujamasi, kaip jie jaučiasi ir kokia jų psichinė būklė.
Tyrimo rezultatai neatskleidė ryšio tarp intensyvaus socialinių tinklų naudojimo ar dažno žaidimų žaidimo ir padidėjusių nerimo ar depresijos simptomų paaugliams.
Autoriai nustatė, kad padidėjęs 8–9 ir 9–10 klasių mergaičių ir berniukų naudojimasis socialiniais tinklais neturėjo neigiamos įtakos jų psichinei sveikatai kitais metais. Tą patį mokslininkai pastebėjo ir vaizdo žaidimų atveju.
Tyrimas, paskelbtas žurnale „Journal of Public Health“, taip pat nagrinėjo, ar turi įtakos tai, kaip paaugliai naudojasi socialiniais tinklais.
Tyrėjai nustatė, kad aktyvus bendravimas socialiniuose tinkluose ar pasyvus srauto naršymas, regis, nesukelia psichinės sveikatos problemų.
Autoriai pažymėjo, kad šie rezultatai nereiškia, jog patirtis internete yra nekenksminga.
„Mūsų išvados rodo, kad jaunų žmonių pasirinkimą dėl socialinių tinklų ir žaidimų gali formuoti jų savijauta, bet nebūtinai atvirkščiai“, – teigė tyrimo bendraautoris profesorius Neilas Humphrey.
