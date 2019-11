Atvirumo akimirkos: Stano prakalbo apie santuokos krizę, H. Vaitiekūnas – apie vėžį

Dainininkas prisipažino, kad jam pagijus, santykiai su žmona Indre pradėjo ristis žemyn. „Apie tai niekas nepasakoja. Daugelis šeimų per tai pereina. Kai vienas žmogus serga, visa šeima susikaupia ties vienu tikslu – kad tas žmogus gyventų. Kai žmogus pagyja, tada prasideda juodžiausias laikotarpis, nes nebėra dėl ko gyventi. Tai labai kvailai skamba, bet nebelieka tikslo. Tada pradeda griūti šeimos. Mes per tai perėjome. Ko nesupranta ligonis? To, kad jis ne pats vienas serga. Kai sirgau, žmonai buvo morališkai labai sunku, reikėjo prižiūrėti tris vaikus. Reikia ieškoti pagalbos, nes nežinai, kas su tavimi darosi. Pavyzdžiui, aš pasveikau, ji nesidžiaugia, o tada man pikta. Abu išgyvenome daug jausmų“, – portalui delfi.lt sakė Stano.

Žinomas vyras nestokojo ir humoro. „Na, tai „ačiū“. Knygą pristatėme kaip turi būti. Nežinau ką Jagelavičiutė (Agnė, stilistė, red.past.) pasakytų apie susirinkusiųjų stilių... Kažkaip nepasipuošę atėjo. Treningai ujeningai..., – šypsojosi S. Stavickis-Stano. – Toks didelis dėkingumas apėmęs tiems, kas ir taip gyvenime turi ką veikti, bet skyrė šį rytą man ir knygai žinodami, kad nebus nei austrių, nei šampano, dar ir sportuoti reikės. Asmeniškai man tai yra svarbiausiais įvykis šiais metais. Taip nuoširdžiai, žmogiškai – „ačiū“.

Į renginį atėjo nemažai žinomų žmonių, tarp jų ir laidų vedėjas H. Vaitiekūnas. Būtent Stano pavyzdys įkvėpė H. Vaitiekūną viešai prabilti apie prieš trejus metus jam diagnozuotą šlapimo pūslės vėžį.

„Buvo atlikta labai rimta ir sudėtinga operacija. Tačiau esu labai didelis optimistas, jokių tamsių minčių nesu turėjęs, bet vis tiek savęs paklausi: kodėl aš?“ – H. Vaitiekūnas delfi.lt prisipažino, kad kovojant su liga jis neteko 27 kilogramų, o apie vėžį žinojo tik patys artimiausieji.