Atlikėja Monique kaip niekad atvira: atskleidė beprotišką svajonę

„Mano sąsaja gana stipri su aviacija tuo, kad net kelių dainų tekstai parašyti buvo būtent skrendant lėktuvu į Londoną ir Italiją. Man lėktuvas apskritai toks suromantizuotas dalykas… Ir, matyt, ne veltui. Juk jis gali būti metafora greitam ir tolimam pabėgimui nuo kažko, kas slegia. Tai dainose visada labai jautriai paliečia. Vienos mėgstamiausių dainų taip pat susijusios su skrydžiu, erdve, laisve – „Fly me to the moon“, „Turbulence“ arba „Wind beneath my wings“.

Žinoma dainininkė šypsodamasi patvirtina – ji yra adrenalino entuziastė.

„Esu šokusi parašiutu ir tai vis dar naudoju kaip geriausią savo kozirį, kai reikia papasakoti ką nors esktremalaus apie save arba apginti savo kaip adrenalino mėgėjos vardą. Tai neabejotinai yra vienas įsimintiniausių mano gyvenimo įvykių“, – sakė Monique.

Kauno aviacijos šventėje publiką geriausiais savo kūriniais lepinsianti atlikėja atvira – su geležiniais dangaus paukščiais ji sieja ir vieną iš savo troškimų.

„Svajonę turiu – kada nors pamėginti papilotuoti lėktuvą simuliacijoje. Būtų beprotiškai įdomu“, – sakė Minoque.

Kelias dešimtis neįtikėtinų, drąsių ir ypatingų įgūdžių reikalaujančių pasirodymų rugpjūčio 10 d. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome išvys tie, kas nuspręs šio savaitgalio popietę skirti tradicinei aviacijos šventei. Antrą pagal dydį Lietuvos miestą drebinsianti oro šventė pretenduoja tapti vienu įspūdingiausių šios vasaros renginiu.

Jo pasididžiavimu taps legendiniais vadinamų orlaivių „AN – 2“ europinis sąskrydis, prasidėjęs kelios dienos iki aviacijos šventės – rugpjūčio 8 – ąją. Vienas iš keturias dienas truksiančio, aviacijos pasauliui svarbaus įvykio tikslų, pasak jo organizatorių, yra pademonstruoti atgyjantį ir besikeičiantį S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą kolegoms iš svetur. Prieš dvejus metus jame atlikti kilimo-tūpimo tako remonto darbai. Sezono metu kasdien čia kyla ir leidžiasi po kelis šimtus lėktuvų.

Pastarąjį kartą Europos „AN-2“ lėktuvų sąskrydis Lietuvoje vyko 2007 metais. Kasmetinis tradicinis renginys, vykstantis įvairiose Europos valstybėse, į vieną vietą surenka visus šio tipo lėktuvo fanus, operatorius, techninių priežiūros organizacijų atstovus.

Į sąskrydžio program įtraukta ir rugpjūčio 10 – oji, kuomet Kaune turėtų būti itin gausu įvairiausių oro transporto priemonių ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos bei Lenkijos. Po vidurdienio prasidėsiančioje šventėje bus galima išvysti itin pavojingus oro akrobatų triukus, senovinių orlaivių paradą danguje, parašiutininkų šuolius, pamatyti sklandytuvą, valdomą elektros varikliu ir pasigrožėti karšto oro balionais. Pageidaujantys galės pasižvalgyti po Kauną iš paukščio skrydžio.

Visi Kauno aviacijos šventės renginiai bus nemokami, o juose laukiamos šeimos, bičiulių kompanijos, senjorai ir visi, kuriems svarbi Lietuvos istorija, įdomi aviacija bei brangus dangus.

Aleksote esantis aerodromas buvo įkurtas vokiečių 1915 metais, tačiau jau 1918 m. jį perėmė lietuviai ir čia pradėjo kurtis visa Lietuvos aviacija. Vėliau aerodromas buvo pavadintas S.Dariaus ir S.Girėno vardais, pripažintas nacionalinės reikšmės valstybės saugomu urbanistiniu, inžineriniu, istoriniu paminklu. Aktyvių aviatorių veiklos ir miesto pagalbos tvarkant aerodromą dėka jis yra įtrauktas į „Best flying destination in Europe“ sąrašą, t.y. įdomiausių atskristi Europos aerodromų sąrašą. Dabar jis – ir geriausias bendrosios aviacijos aerodromas Lietuvoje be vienas moderniausių Baltijos šalyse, galintis pilnavertiškai priimti turistus iš svetur.