Anželikos Cholinos stiprybės paslaptis: dabar man viskas lengva todėl, kad vaikystėje buvo sunku

Koks menininkės požiūris į kūrybą? Kaip ją užgrūdino vaikystės patirtys? Kokia griežta rutina padeda išlaikyti energiją ir žavesį? Apie tai ir kitas A. Cholinos gyvenimo detales – atviras ir gilus pokalbis.
Įtampa, kuri nepalaužė
Populiarus, šiuo metu vis dar rodomas A. Cholinos spektaklis „Jaunystė, arba scenarijai pagal kuriuos gyvena tėvai ir vaikai“ kalba apie tėvų ir vaikų santykius. A. Kamantausko paklausta, kiek spektaklyje yra jos pačios gyvenimo motyvų, choreografė atsako nesiekianti į šį spektaklį dėti autobiografinių motyvų.
„Tai yra bendražmogiška tema ir ji neturi būti apie mane. <...> Man buvo svarbiau parodyti veiksmus, kurie iš esmės netinka santykiuose. Svarbiausias dalykas, kad vaikus beprasmiška auklėti – tėvų elgesys vaikams yra pavyzdys. Vaikai kopijuoja tėvus ir įsimena atmosferą, kurioje augo, o ne moralą „kaip turėtų būti“, – pabrėžė choreografė, kalbėdama su renginių ir paslaugų grupės „ReKūrai“ vadovu A. Kamantausku.
Kalbėdama apie savo vaikystę, A. Cholina neslėpė – nebuvo lengva. Kaip ir visiems jos kartos atstovams.
„Mano tėvai rūpinosi išgyvenimu. Jei tu kažko norėjai daugiau, turėjai pasiekti pats. Tai žinojau nuo vaikystės. Šalia dar ėjo visi tie dalykai, kad nebuvau pamatyta arba buvau matoma savaip. Keistas dalykas, bet būtent vaikystėje patirta įtampa ir skausmingi išgyvenimai tave ir padaro stipriu... Kai aš užaugau, man tapo taip viskas lengva vien todėl, kad vaikystėje buvo sunku. Dabar nėra nei vienos problemos, kuri man pasirodytų neišsprendžiama“, – atviravo A. Cholina.
Šiandien ji pati dirba su 55 mokiniais ACH teatro Jaunimo trupėje ir viena savo užduočių įvardina mokinių pasitikėjimo savimi stiprinimą.
„Aš visą gyvenimą norėjau daryti dėl kitų. Ar tai yra spektaklio sukūrimas gabiam artistui, ar talento pamatymas ir atskleidimas, ar laiku ištiesta ranka, ar tiesiog kito žmogaus pasitikėjimo savimi stiprinimas – visuose šiuose veiksmuose matau didelę prasmę… “, – sakė A. Kamantausko pašnekovė.
Išlikti atskirties ir grėsmės fone
Įspūdingų šokio spektaklių kūrėja teigia jaučianti, kad šiuolaikinis žmogus prarado ryšį su savimi, o iš to kyla vidiniai konfliktai ir nepasitenkinimas gyvenimu.
„Problema tame, kad šiuolaikinio žmogaus siela išgyvena atskirtį. Toks jausmas, kad žmogui jo sielos nebereikia… Ji nustumta kažkur, su ja nebesitariama. Kas sielai dėl to atsitinka? Ji suserga. Štai todėl mūsų laikmetyje tiek daug depresijos formų ir vidinės tamsos“, – sakė A. Cholina
Vaistas nuo šios atskirties, anot choreografės, yra paprasti dalykai – grįžimas į save, į vienas kitą, į gamtą.
Tačiau A. Cholina įspėja turinti nuojautą, kad žmonija eina sukrėtimo link, kuris galėtų nutikti jau už poros metų.
„Mes riedam neišvengiamos katastrofos link, po kurios gal įvyks kažkoks renesansas ir mes vėl žiūrėsime vienas į kitą atvirai ir nuoširdžiai. Pradėsime nuo pokalbio, nuo susikalbėjimo, nuo priėmimo vienas kito, nuo susitarimo“, – svarstė A. Cholina.
Gyvenimo kelrodis – intuicija
„Aš atsisakau ir nesiimu dalykų, kuriems mano kūnas priešinasi. Jeigu iš vidaus gaunu signalą „ne“, toliau neinu, net jeigu tai atrodo ir labai viliojančiai“, – sako choreografė. Gyvenime ji teigia pasikliaunanti intuicija, kuri nėra nuvylusi. Būtent todėl, anot jos, karjeroje pavyksta išvengti duobių ir nesėkmingų projektų.
„Aš nesukūriau nei vieno blogo spektaklio ir nei vieno pusiau gero. Mano spektakliai yra visi geri todėl, kad aš nesiimu temos, jeigu jaučiu, kad jos „neatidarysiu“. Turiu pajausti, pamatyti spektaklio viziją ir jo galutinį rezultatą ir tik paskui imtis darbo. Antra priežastis paprastesnė, aš esu per tingi kurti negrandiozinius dalykus“, – sakė A. Kamantausko pašnekovė.
A. Cholina sakė, kad išgirsti intuicijos balsą jai padeda trumpi atsiskyrimai.
„Vienatvė – natūrali žmogaus būsena. Tik būdama viena išmokau girdėti savo vidų, todėl labai anksti sugebėjau apsaugoti save nuo grubių gyvenimo klaidų“, – paaiškino menininkė.
Šiuo metu ji teisėjauja televizijos projekte „Lietuvos talentai“. Televizija – ne visai tipiška vieta, kur galima sutikti menininkę. Ką ji ten veikia?
„Aš ieškau ten talentingų žmonių sau. Kartais net ir vienas atrastas perlas padaro didelį posūkį tavo kūryboje“, – sakė choreografė.
Kelios dešimtys metų sėkmingų spektaklių, į kuriuos bilietai išgraibstomi, verčia susimąstyti: kokia A. Cholinos paslaptis.
„Natūrali atranka, kas mene tampa reikšmingas, kas ne, vyksta savaime. Jeigu tu sukuri žmogaus sielai reikalingus dalykus – tau nereikia kovoti už vietą po saulę. Aš rūpinuosi tik savo nenutrūkstamu tobulėjimu. Nors man „šimtas“ metų, bet aš visą laiką jaučiuosi mokine. Ir man patinka taip jaustis. Niekada nepasakysiu, kad jau viską žinau. Ieškau, domiuosi, atrandu ir sukuriu sau jausmą, kad man dar viskas priešakyje…“, – pasakojo kūrėja.
Dėmesio centre – darbas ir disciplina
Į kūrybą pasinėrusi A. Cholina sako neturinti laiko šiuo metu vis nuvilnijantiems kultūrininkų protestams.
„Esu ir visada buvau labiau stebėtoja nei dalyvė. Renkuosi dirbti ir darbas renkasi mane – šiuo metu aš kasdien turiu spektaklius arba svarbias repeticijas. Ir man labiau norėtųsi, kad mano sukurti spektakliai keistų žmones, darytų jiems įtaką. Tai man yra esmė“, – sakė menininkė.
Su tokiu pačiu disciplinuotu požiūriu ji rūpinasi ir savimi. Paklausta, kokia jos grožio paslaptis, moteris šypsosi, jog nedaug kas ją pritaikys sau. Mat grožis iš tiesų reikalauja aukų.
„Valgau du kartus per dieną. Iš vis negeriu alkoholio jau septinti metai. Taip pat negeriu kavos, nerūkau ir nevalgau saldumynų. Reguliariai sportuoju, bėgioju. Man labai patinka žaisti padelį, lankau pilateso treniruotes. To rinkinio man užtenka“, – jaunatviškumo receptus vardino choreografė.
O taip pat ji pabrėžia smalsaus mąstymo svarbą gyvenimo kokybei. „Mėgstu galvoti, gyventi aktyviai ir kaskart tikrinu savo kūrybinio produktyvumo ribas, pavyzdžiui, pastatydama tris premjeras per sezoną. Mano kasdienybė intensyvi ir labai įdomi. Visa tai sukuria jausmą, kad esu reikalinga, gyva. Į savo kūną žiūriu kaip į mašiną, kuri mane veža per gyvenimą, todėl juo preciziškai rūpinuosi. O rūpinimasis prasideda nuo įsiklausymo į save“, – sakė A. Cholina.
Visą pokalbį išgirsti ir pamatyti galite čia: https://youtu.be/VPw1If2-Mac.
