 Andrius Zimaitis: ne kiekvienas prastas juokelis yra vertas baudžiamojo straipsnio

Andrius Zimaitis: ne kiekvienas prastas juokelis yra vertas baudžiamojo straipsnio

2026-05-19 17:43
Ainis Gurevičius (BNS)

Scenaristas ir komikas Andrius Zimaitis, kuriam prokuratūra pareiškė įtarimą dėl žemaūgių žmonių viešo niekinimo ir tyčiojimosi iš jų, sako, kad nesijaučia nusipelnęs baudžiamosios atsakomybės.

Andrius Zimaitis
Andrius Zimaitis / Ž. Gedvios/BNS, A. Zimaičio feisbuko nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip skelbė BNS, ikiteisminiame tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė A. Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui.

Tyrimas pradėtas pernai liepą dėl pasisakymų apie žemaūgius žmones Dominyko Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“. Joje D. Klajumas su A. Zimaičiu ir A. Kisliaku juokėsi iš žemaūgių žmonių, rodytų nacionalinio transliuotojo LRT projekte „Ko nesakyti“.

Prokuratūros darbo nekomentuosiu, jie dirba savo darbą.

„Ne kiekvienas prastas juokelis yra vertas baudžiamojo straipsnio“, – BNS sakė A. Zimaitis.

Įtarimų susilaukęs humoristas sakė, kad savo atsiprašymą išsakė iškart po to, kai kilo skandalas, tą pačią dieną. A. Zimaitis sakė nemanantis, kad yra vertas baudžiamojo persekiojimo.

„Mane nemaloniai nustebino toks sprendimas. Nemanau, kad padariau kažką, kas verta baudžiamojo persekiojimo. Tikiuosi, kad teisingumas bus atstatytas teisme. Prokuratūros darbo nekomentuosiu, jie dirba savo darbą“, – apie įtarimų pareiškimą sakė A. Zimaitis.

Su A. Kisliaku BNS susisiekti nepavyko.

Kaip skelbė BNS, baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais pripažinti šeši asmenys – visi dalyvavusieji LRT socialiniame projekte apie žemaūgius žmones.

Jei byla bus perduota teismui, kaltinamiesiems gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pernai rugsėjį minėtus pasisakymus apie žemaūgius žmones įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą.

Šiame straipsnyje:
Andrius Zimaitis
žemaūgiai
scenaristas ir komikas
įtarimai
prokuratūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų