Andrius Užkalnis atskleidė, ko neteko po skyrybų

A. Užkalnis pabrėžė, kad šiuolaikinė parfumerija vis dažniau atsisako griežtų taisyklių ir grįžta prie emocinės atminties – kvapai atkartoja vaikystę, maisto aromatus, traukinių stotis, senų namų medieną. Vienas tokių jam išsiskyrusių kvapų – „Önskad 90’“, primenantis devintojo dešimtmečio nuotaikas.
Kalbėdamas apie istoriją, rašytojas prisiminė, kad ilgą laiką vyrai vengė kvepintis, o parfumerija buvo laikoma moterų sfera. Šiandien, anot jo, kvapas neturi lyties.
Vyras taip pat papasakojo apie savo ankstyvuosius kvapus – nuo „Komandors“ iki dabartinių kolekcijos perliukų, kurių kai kurie kainuoja virš 300 eurų, o pigiausias įsigytas vos už tris. Apžvalgininkas pabrėžė, kad net patyrusiai nosiai vienu metu įmanoma tinkamai įvertinti tik 7–8 aromatus.
Įdomi detalė – A. Užkalnis pasakojo, kad būtent jis supažindino buvusią mylimąją, tekstų rašytoją Faustą Mariją Leščiauskaitę, su nišinės parfumerijos pasauliu. Kai jie pradėjo draugauti, Fausta jo spintoje rado kelias popierines dėžes, pilnas kvepalų buteliukų. Iš pradžių ji nesuprato, ar tie aromatai yra vertingi, tačiau netrukus suvokė, kad tai – ne atsitiktiniai pirkiniai, o ilgai ir kruopščiai rinkta istorijų kolekcija. Ji pati pasirūpino, kad kvepalai būtų tinkamai sutvarkyti ir sudėti taip, kaip dera išskirtiniams, tarp jų ir retiems ar nebegaminamiems kūriniams.
Jų pora išsiskyrė prieš dvejus metus, tačiau, kaip pasakojo Užkalnis, meilė nišinei parfumerijai liko abiem. Fausta po skyrybų pasiėmė tuos aromatus, kurie jai patiko, todėl dabar Vilniuje esančios jau dvi atskiros asmeninės kolekcijos.
Paklaustas, kas lemia, kad moteris pasirenka „savo“ kvapą, Užkalnis pateikė labai paprastą pastebėjimą: daugiausia įtakos turi tai, kuo kvepia jų kolegės darbe. Būtent tokius kvapus moterys, jo teigimu, dažniausiai nori turėti ir pačios.
Renginyje svečiai klausėsi ir parfumerių istorijų bei bandė beveik šimtą skirtingų aromatų – nuo Italijos iki Vokietijos kūrėjų darbų. Užkalnis akcentavo, kad jo vaidmuo parfumerijoje aiškus: ne kurti kvapus, o apie juos pasakoti.
