Aktorė Ž. E. Jakštaitė – tarp ryškiausių Europos kino debiutantų

„Atlikdama savo pirmąjį pagrindinį vaidmenį kine, Žygimantė Elena pasirodė tarsi gamtos jėga, pilna aistros ir nenugludintos energijos, – ji tarsi prasiveržia ir už ekrano ribų. Nepaprastai savimi pasitikėdama, ji aiškiai, drąsiai ir neatidėliotinai pastatė viską, ką turi, ant kortos, ir sukūrė paveikų vaidmenį bei įsimintiną pasirodymą“, – pagyrų Ž. E. Jakštaitei negailėjo kino industrijos profesionalų žiuri.

Jau daugiau nei 20 metų tarptautinis tinklas „European Film Promotion“ kasmet atrenka 10 daugiausiai žadančių Europos kino aktorių, iškeldamas juos į industrijos dėmesio centrą ir šitaip spartindamas jų tarptautinę karjerą. „European Shooting Stars“ programos metu buvo pastebėti ir tokie žinomi aktoriai kaip Danielis Craigas, Rachel Weisz, Carey Mulligan.

Kino profesionalų žiuri atrinktiems debiutantams rengiami specialūs susitikimai su aktorių atrankos režisieriais, talentų agentais ir prodiuseriais, o programą vainikuoja iškilmingas dešimtuko pristatymas „European Shooting Stars“ apdovanojimuose Berlyno kino festivalio metu – šiemet ši iškilminga ceremonija vyks birželį. Lietuvės Ž. E. Jakštaitės kandidatūrą pasiūlė prieš porą metų „European Film Promotion“ nariu tapęs Lietuvos kino centras.

„Tai buvo beprotiškai netikėta naujiena, kurią sužinojus keletą parų buvo sunku užmigti. Juk tai – praktiškai mano debiutas kine, tad dar iki šiol sunku tuo patikėti, – prisipažįsta Ž. E. Jakštaitė. – Filmą „Bėgikė“ pamatęs Lietuvos kino centras nutarė nebelaukti, kol sukursiu daugiau vaidmenų, ir labai entuziastingai mane pasiūlė. Manau, šios sėkmės priežastys yra trys – be galo talentingi trys scenarijaus autoriai Teklė Kavtaradzė, Marija Kavtaradzė ir Andrius Blaževičius, kurie sukūrė tokį intensyvų personažą, tokį milžinišką vaidmenį. Filme nėra nei vienos scenos be Marijos – viskas vyksta per ją ir su ja. Tad gavau neįtikėtiną galimybę parodyti visą emocijų spektrą ir gelmę – man kaip aktorei tai buvo didžiulė sėkmė ir laimė šitaip atsiskleisti.“

Kaune gimusi aktorė ir profesionali šokėja Ž. E. Jakštaitė karjerą pradėjo teatro scenoje – studijų metais vaidino Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, vėliau kūrė vaidmenis Oskaro Koršunovo ir Vilniaus lėlės teatruose. 2017 metais Žygimantė debiutavo kine – atliko epizodinį vaidmenį Emilio Vėlyvio filme „Zero 3“, o šiemet Lietuvos žiūrovai ją išvys pagrindiniame vaidmenyje Andriaus Blaževičiaus filme „Bėgikė“.

Šiame filme aktorė vaidina pagrindinę veikėją Mariją – merginą, visą parą Vilniuje ieškančią savo pradingusio vaikino (akt. Marius Repšys), kurį ištiko psichozė. Nuolatiniame veiksme bėganti ir lekianti Marija pakeliui sprendžia begalę problemų, ištinkančių ją nuo vienos iki kitos dienos ryto. „Bėgikė“ yra antrasis režisieriaus A. Blaževičiaus filmas, sukurtas po sėkmę atnešusio jo debiutinio filmo „Šventasis“, pelniusio 6 „Sidabrinės gervės“ apdovanojimus. Planuojama, kad Lietuvos kino teatruose filmas „Bėgikė“ pasirodys šių metų rudenį.