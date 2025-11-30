Puošiamės Kalėdoms: dekoruojant namus negalioja jokios taisyklės

Dominuoja neutralios spalvos
Kaip informuojama „Rimi“ pranešime spaudai, šį sezoną bus populiarūs dideli kaspinai, vyraus dryžuoti raštai, įvairiausios natūralios dekoracijos.
„Jeigu pernai namus puošėme vienspalviais kaspinais, tai šiemet vyraus daugiau tekstūrų ir raštų. Be populiaraus aksomo, bus naudojama daugiau medvilnės, lino, šilko ar metalo tekstūros medžiagų. Iš raštų ypač populiarus dryžiukų motyvas, tačiau šįmet nebus apsiribojama vien klasikiniu balta ir raudona raštu. Balta bus derinama su melsva, rausva, alyvuogių žalia, ryškiai mėlyna ar juoda spalvomis“, – sako J. Jankauskienė.
Anot jos, be kaspinų, populiariu papuošimu išliks masyvios gėlės, plunksnos. Be to, šįmet tradicines kalėdines spalvas keičia neutralios – pieno, vario, ruda, alyvuogių žalia, pilka, įterpiant vieną ar kelias akcentines spalvas: prigesintą rausvą, turkio ar tamsiai raudoną.
Skirtingiems interjerams
Anot interjero dizainerės, nors puošiant namus Kalėdoms vyrauja įvairiausios tendencijos, dekoruojant namus negalioja jokios taisyklės. Juos svarbu pasipuošti taip, kad patiems būtų jauku.
„Kiek pamenu iš vaikystės, niekada kalėdinių papuošimų nederinome prie namų interjero, tai buvo laikotarpis, kai šventę, savo pasaką kūrėme iš to, ką turėjome. Na, o jeigu kalėdines dekoracijas norisi pritaikyti prie namų interjero stiliaus, galiu pastebėti, kad moderniuose interjeruose vyrauja lakoniškesnis, griežtesnis ir minimalistiškesnis dekoras, daugiau natūralumo, paliekant beveik nepuoštas eglių šakas, pamerktas išskirtinėse vazose. Minimalistiniais šilko kaspinėliais papuoštos eglės“, – sako J. Jankauskienė.
Anot jos, moderniuose interjeruose eglės dažnai puošiamos tik šviečiančiomis girliandomis, arba akcentuojamos jų viršūnės: jos perrišamos kaspinu, papuošiamos masyviomis gėlėmis. Kartais dekoruojamas tik pagrindas, kuriame įstatyta eglė. Tam puikiai tinka pinti krepšiai, minkšti kailiniai pledai ar pagalvės. Kaip teigia dekoratorė, šiais metais ypač populiari blizgaus sidabro spalva, tad moderniuose papuošimuose ji bus daug kur naudojama.
Pasak J. Jankauskienės, namuose, kuriuose vyrauja klasikinis interjeras, dažniausiai pasirenkamos ir klasikinės dekoracijos, daugiau aukso, blizgesio. Ji pastebi ir vintažinių žaisliukų sugrįžimo į madą tendenciją.
Ir augalai, ir veidrodžiai
Jeigu norite puošybos, kuri niekada neišeis iš mados, ji pataria namus puošti augalų motyvais: gėlių žiedais, uogomis, kankorėžiais.
Pavyzdžiui, į didesnės talpos stiklo vazas galima dėti uogų, riešutų ar kankorėžių, naudoti jas kaip žvakides. Uogomis ar eglių šakelėmis galima dekoruoti ir žvakes. Iš kankorėžių, džiovintų apelsinų ir cinamono lazdelių susiverti girliandas. Žinoma, ji siūlo patiems pasigaminti ir nesenstančią Kalėdų klasiką – vainikus, kurie puošiami kaspinais, džiovintomis gėlėmis ir uogomis.
„Pirkti dekoracijas, kurios bus naudojamos ne vieną kartą, gali būti naudinga, jei renkatės klasikines, aukštos kokybės ir universalias detales, kurios nepraranda vertės. Pavyzdžiui, porcelianą, krištolą, autorinius rankų darbo dirbinius, keraminius dekoro elementus. Kalbant apie investavimą į dekoracijas, svarbu atkreipti dėmesį į jų kokybę, estetikos universalumą ir galimybę pritaikyti prie tendencijų pokyčių ar atsiradus pokyčiams namų interjere“, – teigia ji.
Anot jos, dar viena vyraujanti tendencija – dekoruojant naudoti veidrodžius, jie net tik atspindi šviesą, bet ir suteikia erdvėms gylio ir puošnumo.
„Labai dailiai atrodo veidrodiniai padėklai, ant kurių statomos žvakės, dedamos įkraunamos lemputės, įvairiausi augalai. Be veidrodžių, gali būti naudojamos ir kitos šviesą atspindinčios medžiagos: metalizuoti audiniai, stiklo elementai, blizgantys aukso ar sidabro burbulai, kurie šalia atitinkamo šviesos šaltinio vizualiai padidintų šviesos srautą“, – sako J. Jankauskienė.
