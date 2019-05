Mažos erdvės: be mitų ir tabu

Dar viena jauki vietelė

Kai kalbame apie mažas erdves, reikia turėti galvoje ne tik kambarius, bet ir holus, koridorius, laiptų aikšteles, vietą po laiptais, sienines spintas, sandėliukus.

Pirmiausiai apsispręskite, kokia bus šios mažiausios jūsų bute ar name patalpos paskirtis. Ar ji taps dar vienu valgomuoju, mažute svetaine, svečių miegamuoju, o gal televizoriaus, žaidimų kambariu, biblioteka? Tai nulems, kokių baldų reikės.

Vertėtų pagalvoti ir apie tai, kiek vietos prireiks daiktams susidėti – knygoms, žaislams, indams ir pan. Nuo to priklausys, kiek ir kokių lentynų ar spintų teks įsigyti. Jei namuose jų ir taip pakanka, dėmesį galima sutelkti į dekorą.

Planuojant nedidelių erdvių interjerą, dažnai klaidingai manoma, kad joms geriausiai tinka maži baldai ir akcentai. Tačiau interjero dizaineriai tvirtina, jog vienas ar keli įdomesni didesni baldai, stilingi interjero elementai mažoje erdvėje atrodys kur kas įspūdingiau, nei daug mažų, kurie kelia netvarkos įspūdį. Jais apstatyta patalpa atrodo perkrauta. Specialistai nepataria nukrypti į kitą kraštutinumą – jei baldų bus mažai, trūks ryškesnių detalių, pasijusite lyg viešbutyje.

Mažos gudrybės

Mažame kambaryje geriau rinktis ne pastatomus ant stalo, spintelių ar grindų šviestuvus, o nuleidžiamus nuo lubų ar tvirtinamus prie sienų. Paslėptas apšvietimas ties lubomis, po baldais taip pat nebloga išeitis, tik tokiu atveju prireiks ir kelių toršerų ar stalinių lempų, kad šviesa tolygiai pasiskirstytų visoje erdvėje. Dar viena taisyklė nedidelėje patalpoje: lubos neturi skendėti tamsoje, priešingu atveju erdvė atrodys mažesnė nei yra iš tikrųjų.

Kambarys vizualiai atrodys didesnis, jei visas sienas dažysite tokia pačia spalva ar išklijuosite tokiais pačiais tapetais. Idealu, jei ir lubos bus tokio paties atspalvio. Jie turėtų būti šilti, sodrūs, tai suteiks patalpai šilumos.

Daugiafunkciai baldai neabejotinai padės išspręsti daug ankštos patalpos problemų. Suolas gali atlikti ir stalo funkciją, o ką kalbėti apie skirtingo dydžio staliukus, pakišamus vienas po kitu. Išnaudokite ir palangę, jei yra galimybė, ji gali tapti sėdimąja vieta, o po ja galbūt dar tilps lentynų, stalčių. Lova su talpiais stalčiais po ja, pufas, kurio viduje yra spintelė, staliukas su lentynėle taip pat tinkamas pasirinkimas.

Taisyklėms galima nepaklusti

Egzistuoja ne viena mažų erdvių įrengimo taisyklė, kurią mes priimame kaip aksiomą, tačiau dizaineriai tvirtina, kad daugelis jų yra atgyvenusios. Pavyzdžiui, kad nedidelį kambarį reikia dažyti tik šviesiomis spalvomis. Taip, jos atspindi šviesą, todėl patalpa atrodys šiek tiek didesnė. Tačiau ji bus žymiai jaukesnė, jei vyraus tamsūs tonai. Tiesa, reikės pasirūpinti, kad tamsios sienos būtų tinkamai apšviestos, šilta, švelnia šviesa, skleidžiama toršerų, stalinių ar sieninių lempų.

Dar vienas mitas: kuo daugiau skaidrių, permatomų baldų ir detalių, veidrodžių, tuo geriau. Apsiribokite vienu ar dviem tokiais daiktais, persistengus kambario mažumas dar labiau kris į akis. Dar geriau, jei stikliniai ar permatomo plastiko daiktai bus su metalo elementais, tai padės sukurti pusiausvyrą. Nepiktnaudžiaukite ir veidrodžiais, jie vizualiai didina erdvę, tačiau jų perteklius vers jaustis nejaukiai.

Vyrauja nuomonė, kad nedideliame kambaryje geriausiai tinka atviros lengvos lentynos. Esą pro jas matyti siena ir dėl to atrodo, kad vietos daugiau. Tačiau jei jose be saiko prikrausite daiktų, neapgalvotai sukomponuosite, interjeras atrodys perkrautas. Uždaros sieninės spintelės, nudažytos sienų spalva ir su jomis susiliejančios, – geresnis pasirinkimas. Tačiau jų neturi būti per daug, jei dengs visas laisvas sienas nuo grindų iki lubų, patalpa atrodys monotoniškai.

Netikėtumo įspūdis

Jei mažiausiame kambaryje vyrauja monochrominė paletė, įliekite ryškesnių spalvų. Tai gali būti ryškiaspalvis minkštas baldas, paveikslas, kilimas, užuolaidos, šviestuvas. Nebijokite raštų, ornamentų. Klaidingai manoma, kad stambūs, ryškūs raštai nedidelėse patalpose nepageidaujami. Dizaineriai teigia, kad jie suteikia ne tik gyvumo, bet ir padeda sukurti gilumo įspūdį.

Skirtingos išraiškingos tekstūros ir faktūros taip pat gali išgelbėti padėtį, todėl paįvairinkite interjero medžiagiškumą. Papildykite jį natūralaus medžio, odiniais, pintais, kailiniais elementais. Neprašausite pasirinkę baldus su aksominiais apmušalais, pakabinkite aksomines užuolaidas, priderinkite tokias pat pagalvėles. Megzta lovatiesė, pledas, pufas – dar viena alternatyva. Arba gruboka rankų darbo keramika, plytų mūro motyvai, sienų apdaila su sendinimo efektu.

Labai svarbus momentas yra netikėtumo įspūdis, o jį sukurti įmanoma įvairiomis priemonėmis. Tarkime, nudažius lubas ne balta, o mėlyna, žalia ar kita sodria spalva. Toks sprendimas tikrai nėra tabu mažame kambaryje.