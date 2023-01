Kaip kurti namų jaukumą daug neišlaidaujant?

Be abejo, jaukumą visi įsivaizduojame skirtingai, o ir namų interjero stilius renkamės pagal savo poreikius bei norus, todėl vienos, visiems tinkančios taisyklės, kuri padėtų sukurti malonią atmosferą būste, tikrai nėra. Maža to, norint sukurti išties įspūdingą ir kasdien įkvepiantį namų dizainą, teks išleisti nemažą sumą baldams, augalų kompozicijoms, šviestuvams, užuolaidoms bei kitiems elementams. Vis dėlto, jei pastarųjų atnaujinti nesiruošiate, pakaks pasirūpinti esminiais jaukumo suteikiančiais dalykais, kurie į mylimų namų erdves leis pažvelgti naujomis akimis.

Šilti svetainės aksesuarai

Kone kiekvienuose namuose svetainė tampa gyviausiu kambariu – čia šnekučiuojamės su šeimos nariais, priimame užsukusius bičiulius, mėgaujamės filmais ir malonia draugija, ilsimės po vakarienės. Natūralu, kad čia praleidžiame bene daugiausia laiko, todėl investuoti į svetainės interjerą išties verta. Nebūtina atnaujinti baldų ar drastiškai atsisakyti senojo stiliaus, užtenka jį papildyti jaukiais elementais. Štai ant sofos su minkštomis, malonaus audinio pagalvėlėmis visuomet patogiau įsitaisys tiek namiškiai, tiek svečiai, o švelnus merinosų, kupranugarių ar lamų vilnos pledas jaukiai apgaubs pečius vėsiais rudens vakarais ir neabejotinai taps mylimiausiu akcentu. Labiau vertinate minimalizmą ir neketinate apkrauti svetainės? Tokius apklotus ir pledukus galite patogiai laikyti uždaromame krepšyje ar balduose su daiktadėžėmis, o pagalvėlių, kurioms vietos tikrai rasite miegamojo spintoje ar drabužinėje, galite pasiūlyti prieš prisėdant puodeliui kavos ar arbatos.

Pripildykite namų erdves mylimais aromatais

Natūralu ir tai, kad išvykę ilgesniam laikui iš namų, pasiilgstame, rodos, net ir jų kvapo. Jį užuodžiame vos įžengę pro duris, ir esame taip prisirišę prie jo, kad atpažintume šį kvapą net ir būdami svetur. Be abejonės, maisto ruošimas, tvarkymasis, paviršių valymas naudojant chemines priemones, drabužių skalbimas ir džiovinimas namuose bei kiti ruošos darbai turi didelę įtaką namų kvapui – laikui bėgant jis kinta, silpnėja ar tampa nebe toks malonus, nes nosį ima kutenti besikaupiančių dulkių, augintinių plaukų ar kiti kvapai. Norėdami užtikrinti malonų ir prisiminimus žadinantį aromatą, pasirūpinkite namų kvapais. Jų pasirinkimas išties įvairus, todėl atrasti tinkamiausią variantą gali kiekvienas. Jaukiuose namuose su natūralaus medžio, akmens ar kitų gamtinės kilmės medžiagų akcentais idealiai tiks bičių vašku kvepiančios žvakės bei eterinių aliejų difuzoriai – pastarieji ne tik paskleis malonų aromatą, bet ir drėkins, atgaivins orą. Moderniuose namuose, kuriuose nederėtų užsiimti daiktų kaupimu, puikiai tiks namų kvapai su medinėmis lazdelėmis ar smilkalai. Tokie minimalistiniai elementai neužims daug vietos, be to, atrodys subtiliai ir stilingai. Be abejo, įsigyjant smilkalus svarbu nepamiršti prieš tai pasirūpinti smilkalų laikikliu – jų būna pačių įvairiausių dydžių, formų bei spalvų, todėl tikrai rasite puikiai prie interjero derantį elementą. Rinkdamiesi smilkalus atkreipkite dėmesį į rankų darbo produktus – pastarieji dažnai turi ryškesnį poveikį – ramina, mažina nerimą, suteikia pilnatvės ir laimės jausmą, tonizuoja ar įkvepia. Kvapą visuomet rinkitės pagal savijautą – taip namai taps saugumo ir visiškos ramybės oaze.

Jaukumas slypi mažose interjero detalėse

Šiltos ir malonios atmosferos kūrimą namuose užbaikite širdžiai mielais aksesuarais. Pasirinkite jums mieliausias akimirkas iš fotoalbumo ir įrėminkite dailiuose rėmeliuose – šie papuoš bet kurią lentyną, židinio atbrailą ar tiesiog tuščią sieną. Jei mėgstate skaityti ir turite pakankamai vietos, būtinai įkurdinkite spintą su lentynomis. Čia puikiai tilps ne tik jau perskaitytos ar dar savo eilės laukiančios knygos, bet ir puošnios smulkmenėlės – mažyčiai sukulentai, gražiausios gėlių vazos, išskirtinės žvakidės, pinti krepšeliai daiktų laikymui ir dar daugybė kitų aksesuarų. Nebijokite eksperimentuoti, tarpusavyje derinkite netikėčiausius daiktus ir kurkite drąsų, smagų ir jaukumu dvelkiantį interjerą savo namuose. Na, o jei pirmenybę teikiate skandinaviškam ar moderniam stiliui, minimalistinio stiliaus lentynose idealiai atrodys stilingos skulptūrėlės, gero vyno kolekcija ar kitos detalės, kurios neprieštarautų jūsų bendro namų dizaino vizijai.