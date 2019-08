Kaip greitai ir nebrangiai atnaujinti vaiko kambarį?

Apie tai, kaip greitai, stilingai ir taupiai atnaujinti vaiko kambarį, pasakoja „Senukų“ specialistė Simona Januškaitė.

Kambario atnaujinimas – vos per pusdienį

Vaiko ar paauglio kambarys – svarbi vaiko erdvė, kurioje jis ieško ramybės ir saugumo, tad svarbu, kad ši vieta skatintų vaiko kūrybiškumą, leistų atsiskleisti talentams ir netrukdytų susikaupti mokantis.

Anot S. Januškaitės, vienas greičiausių ir paprasčiausių sprendimų, norint atnaujinti vaiko kambarį, yra sienų perdažymas: „Sienų spalvą pakeisti galima vos per pusdienį, o tai sukuria visiško naujumo jausmą. Nauji tapetų raštai ar ryškesnė vienos sienos spalva gali tapti pagrindiniu vaikų kambario akcentu ir suteikti naują nuotaiką visai erdvei.“

Be to, sienų perdažymui ar tapetavimui nebūtina samdyti specialistų, tai nesunkiai galite padaryti ir patys. S. Januškaitė pataria į kambario atnaujinimo procesą įtraukti ir vaikus – prisidėję prie kambario įrengimo ar perdažymo darbų, mažieji dar labiau brangins ir saugos savo erdvę, jausis ją kūrę patys.

Ką rinktis: tapetus ar dažus?

Atnaujinant kambarį, rekomenduojama atsižvelgti į vaiko amžių, naudojamų medžiagų ekologiškumą ir atsparumą nešvarumams bei valymui.

Specialistė pastebi, kad tėveliai vaikų kambariams dažnai renkasi ekologiškus tapetus – juos paprasta užklijuoti, galima plauti, be to, pastelinių spalvų ir jaukumo suteikiančių raštų įvairovė itin didelė. Populiarėja ir skysti tapetai – jie vis labiau vertinami dėl to, kad leidžia sienoms kvėpuoti, izoliuoja garsus bei paslepia įvairius sienų nelygumus ir įtrūkimus.

Planuojantiems vaiko kambarį dažyti, S. Januškaitė pataria rinktis specialius dažus su sidabro jonais, apsaugančiais sienas nuo kenksmingų medžiagų, pelėsio ar grybelio atsiradimo.

Taip pat specialistė primena, kad skirtingo amžiaus vaikams rekomenduojamos ir skirtingos kambarių sienų spalvos.



DMN archyvo nuotr.

„Pačių mažiausių, iki 3 metų, vaikučių kambariams patariama rinktis švelniai rausvus, žalsvus, melsvus ar rusvus pastelinius atspalvius. Vaikų iki 10 metų kambariai gali būti dažomi ar tapetuojami ryškesnėmis spalvomis ir jų atspalviais – pavyzdžiui, žalios, mėlynos, violetinės ar geltonos. O 10-16 metų jaunuolių kambariai jau gali būti perdažomi jų mėgstamomis ir jų pačių pasirinktomis spalvomis“.

Jaukumo suteiks kilimas

Kitas geras sprendimas greitam ir taupiam kambario atnaujinimui – žaismingas kilimas. Anot S. Januškaitės, kilimas gali tapti ne tik interjero detale, bet ir žaidimų aikštele mažiesiems. Be to, kilimą lengva prižiūrėti, o esant poreikiui – paprasta pakeisti.

Siekiantiems jaukumo ir šilumos įspūdžio, verta pagalvoti ir apie kiliminę dangą – ji ypač tinkama įrenginėjant erdvę mažamečiams. Darželinukas ar ikimokyklinukas daug laiko praleidžia žaisdamas kambaryje, dažniausiai ant grindų. Todėl kilimas užtikrins, kad vaikas žais patogiai sėdėdamas ant minkštesnio pagrindo.

Shutterstock nuotr.

Taip pat kilimas puikiai tinka ir paauglio kambariui – ornamentais, augalų motyvais ar langeliais puoštas kilimas gali tapti nauju kambario elementu, atskleidžiančiu jaunuolio stilių ir asmenybę. Tam, kad nekiltų nesutarimų dėl spalvų ar raštų, S. Januškaitė siūlo leisti paaugliui išsirinkti kilimą pačiam.

Asmeninės detalės ir kiti kambario akcentai

Kalbant apie mažųjų kambarį, svarbu nepamiršti ir apsauginių priemonių – jos padės apsaugoti augantį vaiką nuo aplinkos pavojų. Kambaryje vis daugėjant žaislų ir žaidimų, verta įsigyti daiktadėžę, į kurią savo daiktus vaikas susidėti galėtų pats.

Moksleiviams reikalingas patogus rašomasis stalas, lentynos knygoms bei daiktams susidėti ir geras apšvietimas. „Taip pat svarbu vaiko kambaryje palikti erdvės jo asmeniniams daiktams: krepšinio kamuoliui, sėdmaišiui, veidrodžiui, muzikos instrumentui ar molbertui. Tai suteiks galimybę vaikui pačiam kurti savąją erdvę ir padės ugdyti talentą“, – pataria S. Januškaitė.

„Senukų“ specialistė pastebi, kad vaikų norai ir poreikiai greitai keičiasi, todėl nebūtina kaskart atnaujinti ir perkurti viso kambario – užtenka vos kelių detalių, kad vaikų kambarys vėl atrodytų kaip naujas.