Į namus pradėjo plūsti nelaukti svečiai

2025-10-27 10:38
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Rudenį savo namuose galime sulaukti nelauktų svečių – mat atšalus orams į namus pradeda plūsti graužikai, ieškantys maisto ir šiltesnės vietos žiemai.

Ką daryti, kad mūsų namai netaptų namais pelėms bei žiurkėms, pasakojo „Dezinfos“ Vilniaus padalinio vadovas Edmundas Skardžius.

– Šie metai yra graužikų metai. Mes turbūt jau daug metų nesusidūrėme su tokiu antplūdžiu. Šie metai tokie yra, nes praėjusi žiema buvo šilta – praktiškai jos nebuvo. Turėjome tinkamą, aukštą temperatūrą – graužikai puikiausiai veisėsi.

– Kaip reikėtų išvengti to gyvenimo kartu? Ką daryti, jeigu namuose apsigyveno kenkėjai?

– Pirmiausia reikia pažiūrėti, kokios problemos, kodėl kenkėjai patenka į namus, nes dažnu atveju tai yra labai buitinės, paprastos priežastys. Tai yra nesandarios durys, kažkokie plyšiai, galbūt pamatuose kažkoks įtrūkimas. Pelytė gali į patalpas patekti pro labai siaurą plyšelį. Tušinukas jau būtų pakankamai didelės durys – tai yra tinkama landa pelei patekti į vidų. Pirmiausia turime įsidiegti priemones lauke, būtinai susitvarkyti patekimo kelius. Jeigu radome kažkokį plyšį, mūsų durys nesandarios, turėsime problemą.

Nepamirškime vieno dalyko – patekus graužikui į namus, daugelis mūsų pamiršta, kad graužikas yra ligų nešiotojas.

– Ką daryti, jeigu visgi pateko į namus?

– Jei pateko į namus, imkimės įvairių priemonių, kurios galimos naudoti namuose – tai yra įvairūs spąstai, gaudyklės, galbūt ir išmanūs spąstai. Dabar yra elektroniniai, dujiniai. Galime pritaikyti įvairių sistemų, kurios ganėtinai patrauklios, nes žmonės nemato net kaip tie graužikai yra sugaunami.

– Koks būtų humaniškiausias būdas?

– Jeigu lyginsime su lipnia lentele, pelėkautai yra humaniškesnė priemonė, ir ji grįžta į naudojimą, kadangi graužikas greitai nužudomas. Jis nepatiria didelio streso ir greitai sunaikinamas. Nepamirškime vieno dalyko – patekus graužikui į namus, daugelis mūsų pamiršta, kad graužikas yra ligų nešiotojas. Juo atsikračius, reikia nepamiršti, kad tas vietas, kur buvo graužikas, būtina dezinfekuoti, nes tos bakterijos, kurias perneša, išlieka – niekur nedingsta.

– Kokias ligas nešioja?

– Populiariausia, žinoma, salmoneliozė, visi žinome leptospirozę.

