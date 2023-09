Tarptautiniame Norvegijos „Asitežo“ festivalyje vaikams ir jaunimui – du spektakliai iš Lietuvos

Festivalio programoje – svarbios temos vaikams ir jaunimui

Norvegija yra viena iš 100 šalių, priklausančių šiam didžiausiam pasaulyje scenos menų tinklui („Assitej“), o festivalio metu bus švenčiamas 30-ties metų Norvegijos „Asitežo“ jubiliejus. Sėkmingai gyvuojanti organizacija skatina profesionalųjį scenos meną būti atviru jaunai auditorijai visame pasaulyje, tad kiekvienais metais festivalyje pristatoma tiek išskirtinė meninė, tiek įdomi ir naudinga akademinė programa. Šių metų festivalio programa yra glaudžiai susijusi su pasirinkta tema „Tai, kas svarbiausia“ (What Matters Most) – festivalyje vaikams ir jaunimui bus pristatomi devyni spektakliai, paliečiantys svarbius ir jautrius mūsų gyvenimo klausimus: gyvybės ir mirties, negalios, neatsakingos žmogaus veiklos gamtoje ir kitus. Galbūt dėl to šiemetinis festivalis sulaukė daugiau nei 300 paraiškų iš daugiau nei 60 skirtingų šalių, tačiau organizatoriai atrinko tik devynis pasirodymus, tarp jų – Lietuvos teatrų vaikams ir jaunimui „Asitežas“ asociacijos narių – šokio teatro „Dansema“ ir Nacionalinio Kauno dramos teatro – spektaklius.

Kadras iš spektakliio „Babelio bokštas“. D. Stankevičiaus nuotr.

Kitoks pasaulio pojūtis negalią turintiems vaikams

2007 m. choreografės Birutės Banevičiūtės iniciatyva įkurtas šokio teatras „Dansema“ jau daugiau nei 15 metų nuosekliai vykdo savo misiją ir kuria šiuolaikinio šokio spektaklius kūdikiams ir vaikams su negalia, veda kūrybinius užsiėmimus mažiesiems bei seminarus scenos meno profesionalams Lietuvoje ir užsienyje. Į festivalį Norvegijoje „Dansema“ atvyksta su įtraukiuoju šokio spektakliu „Neregėtas pasaulis“, šiemet nominuotu „Auksiniam scenos kryžiui“. Spektaklio tikslas – kūrybiškai supažindinti neregius ir silpnaregius vaikus su pagrindiniais šokio elementais ir padėti patirti šokį per judesį, spalvas, įvairius paviršius bei išskirtinę italų kompozitoriaus Valerio Camporini Faggioni muziką, vedančią vaikus į nežinomą šalį. Šokio teatro šokėjos Giedrė Subotinaitė ir Agnė Ramanauskaitė scenoje stengiasi sukurti aplinką, kurioje vaikai galėtų elgtis taip, kaip jaučia, kur niekas jiems nenurodinėja. „Norėjau, kad vaikai pajustų šokį ne per verbalinį aiškinimą, o pamatytų pasaulį rankomis ir širdimi, pajustų šokį kvėpuojant ir liečiant bei laikantis atstumo apkabinant ir prisiglaudžiant“, – teigia teatro įkūrėja ir Lietuvos „Asitežo“ valdybos pirmininkė B. Banevičiūtė. Spektaklis bus rodomas ketvirtą festivalio dieną – rugsėjo 15-ąją. Spektaklio sukūrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba. „Neregėtas pasaulis“, įtrauktas į Europos Sąjungos „Perform Europe“ partnerysčių programą, po gastrolių Norvegijoje bus rodomas Danijoje.

L. Vansevičienės nuotr.

Biblinio mito įkvėptas interaktyvus nuotykis jaunuoliams

Nacionalinis Kauno dramos teatras rugsėjo 13, 14 ir 15 dienomis publikai parodys tarptautinį edukacinį ir interaktyvų spektaklį jaunimui „Babelio bokštas. Planet Earth / Game Over / Reset“, kuriame įtaigiai perteikiamos ekologijos problemos. Norvegų kilmės režisierė Hilde Brinchmann subūrė keturių skirtingų šalių (Norvegijos, Islandijos, Vengrijos, Lietuvos) teatrų menininkus, tame tarpe ir aktorius, ir su jais sukūrė neįprastą spektaklio formą – interaktyvų vaizdo žaidimą, kurio tikslas – atkreipti jaunimo dėmesį į globalias problemas, pasitelkiant interaktyvaus teatro kalbą jas aktualizuoti bei skatinti jaunuolių kritinį mąstymą.

„Babelio bokštas“ – neįprastame labirinte vaidinamas unikalus pastatymas, kurį vienu gali žiūrėti iki 40 žiūrovų. Kartu su aktoriais jie leidžiasi į interaktyvią kelionę ir juda po scenografiją tarsi po vaizdo žaidimą. Vaidinimas vyksta anglų kalba, bet jame pasitelkiama ir speciali šiam spektakliui personažų sukurta kalba. Dar vienas išskirtinis spektaklio bruožas – pabaiga. Dalyviai aktyviai dalyvauja veiksme ir priima realius sprendimus. Jie sprendžia, kaip spektaklis vystysis ir kaip jis baigsis. Po pasirodymo žiūrovai kviečiama neišsiskirstyti, o pasilikti diskusijai: apmąstyti spektaklio temas, dalytis mintimis, kelti klausimus.

Spektaklis yra plačiai pažįstamas Lietuvos auditorijai – kurį laiką vyko intensyvios gastrolės po Lietuvos miestus, o Norvegijoje susitiks visa prie šio pastatymo prisidėjusi tarptautinė komanda. „Babelio bokštas. Planet Earth / Game Over / Reset“ apdovanotas „Fortūnų“ diplomu sukurtas su tarptautinio tinklo PIYL (Participate in Your Life) nariais: NKDT (Lietuva, Kaunas), K:13 (Norvegija, Bergenas), „Bird and Bat“ (Islandija, Reikjavikas), Kava Kulturalis Muhely Egyesulet teatru (Vengrija, Budapeštas).

„Babelio bokšto“ kūrybinė komanda (antra iš kairės – H. Brinchmann). D. Stankevičiaus nuotr.

Tarptautinis projektas finansuotas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“, „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ ir „Erasmus+“ lėšomis.

Teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas kartu su „Babelio bokšto“ komanda susitiks su lietuvių bendruomene, lankysis patirčių pasidalinimo konferencijoje, kurioje bus aptariamos teatrų programos, vyks menininkų prisistatymai. NKDT direktorius lankysis ir „Speed Pitch“ renginyje, kurio tikslas – bendradarbiauti su „Asitežo“ parteriais užsienyje.