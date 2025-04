„Solo ansamblio“ scenų užkulisiai

– Jūsų antrasis albumas „Olos“ pasirodė 2020 m. vasarį ir iškart buvo minimas tarp pretendentų tapti Metų albumu. Beje, toks ir tapo. Puikiai šio albumo kelionei Lietuvoje nesutrukdė net užklupęs karantinas. Ar tikėjotės tokio pasisekimo? Koks jums buvo šis kūrybos etapas?

Solo ansamblis: Tiesą pasakius, pandemija užkirto kelią albumo ir grupės sklaidai užsienyje. Albumą „Olos“ išleidome su Kanados įrašu kompanija „Artoffact Records“ ir, jam pasirodžius, užsienio muzikos apžvalgose mums buvo piešiamos didelės perspektyvos ne tik Europos, bet ir Amerikos scenose. Buvo planuojami koncertai Paryžiuje, Londone, Berlyne ir kituose didžiuosiuose miestuose. Nepaisant to, labai džiaugiamės „Olų“ sėkme Lietuvoje, juo labiau kad pernai albumas tapo deimantinis.

„Solo ansamblis“. R. Vosyliaus, K. Milaševičiaus iliustr.

– Ar nebuvo sunku grįžti prie kūrybos? Nejautėte lūkesčių ir spaudimo pristatyti dar vieną Metų albumą?

Solo ansamblis: Mes iš kūrybos pasaulio niekur nedingome, toliau visąlaik buvome aktyvūs ir pristatėme ne vieną leidinį su naujais kūriniais, remiksavome austrų grupės „Zack Zack Zack“ dainas, mūsų kūrinius remiksavo užsienio ir vietiniai atlikėjai.

Kalbant apie aplinkos lūkesčius ir spaudimą – negalvojame apie titulus ir mūsų neišbalansuoja aplinkos nuomonės, nes kurdami vadovaujamės savo vidine nuojauta, grožio samprata ir pačių išsikelta kartele.

R. Vosyliaus, K. Milaševičiaus iliustr.

– Netrukus pristatysite savo trečiąjį albumą „Scenos“. Kada prasidėjo darbai prie šio albumo? Kada užsimezgė pirmi kūriniai ar jų idėjos?

Solo ansamblis: Yra kūrinių, kurie pradėti kurti tik pabaigus „Olas“, pavyzdžiui, daina „Šermukšnis“, o dainos „Meilės mašina“ muzikinis motyvas gimė net prieš penkiolika metų. Na, o albumo darbų aktyvioji fazė, t. y. įrašai ir prodiusavimas, vyko visus praėjusius metus.

– Jau esate pristatę tris singlus. Ar jau išgirdome albumo hitą, ar jis dar laukia? Kaip manote, kuri albumo daina bus kita „Juoda juoda juoda juoda naktis“ arba „Neturėjom dainos“?

Solo ansamblis: Mes jautėme, kad „Meilės mašina“ gali važiuoti toli, bet labai maloniai nustebino klausytojų reakcija į dainą „Šermukšnis“. Sulaukiame gausybės gerų atsiliepimų apie šią dainą. Kokia reakcija bus į kitus albumo kūrinius – sunku pasakyti, nes visos dainos labai skirtingos ir atspindi savitą pasaulį. Taip pat manome, kad kai kurios dainos surezonuos ne iškart – gali užtrukti, kol žmonės jas prisijaukins ir pamėgs.

„Meilės mašina“. M. Vitėno nuotr.

– Kokie kriterijai jums svarbūs vertinant savo kūrinius? Kada nusprendžiate, kad daina jau pabaigta ir gali būti pristatyta klausytojams?

Solo ansamblis: Tai labai intuityvus dalykas, apimantis daugybę dainos aspektų: skambesį, melodingumą, ritmiką, tekstus, kūrinio dramaturgiją… Nors pastebėjome, kad pastaruoju metu išmokome ir šiek tiek greičiau paleisti kūrinius, bet galbūt tai susiję ir su tobulėjančiais mūsų įgūdžiais kūrybos, prodiusavimo ir miksavimo srityse.

– Dar norėjau pakalbėti apie dainų žodžius... Juose daug poezijos ir keletas jūsų kūrinių buvo parašyti pagal poetų eiles. Iš kur ta meilė poezijai? Iš aktorystės ir teatro? Iš vaikystės?

Solo ansamblis: Nežinome, iš kur tai. Mėgstame skaityti knygas – taip pat ir poezijos. Kaip sako mūsų narys Jonas: poezija yra žodinė forma išsakyti jausmui ar būsenai, kai tam išreikšti nepakanka įprastų kalbinių būdų. Tikriausiai ir aktorystė, teatras padėjo formuotis literatūriniam skoniui ir akiračiui. Tačiau ir mums patiems labai svarbu, kad mūsų dainų tekstai turėtų mintį ir ta mintis būtų nepaviršutiniška, netiesmuka ir skambi.

M. Vitėno nuotr.

– Kiek poezijos turėtų būti dainų žodžiuose ir kaip atrodo jūsų dainų tekstų rašymo procesas?

Solo ansamblis: Labai priklauso nuo kūrinio, nes kai kuriose mūsų dainose poetiškumo yra daugiau, o kai kuriose skamba tik vienas sakinys ar net šaukinys. Nors mes grojame šokių muziką, savo kūrinius traktuojame kaip dainas. Kai kūrinyje atsiranda tekstas, jo koduojama žinutė tampa kryptingesnė ir suteikia apčiuopiamesnį pagrindą.

Kalbant apie tekstų rašymo procesą – paprastai tekstų eskizus atsineša Jonas arba Vytautas, tada visiems kartu tenka pakoreguoti minties taiklumą, žodžių skambesį ar muzikalumą, ritmiškumą.

Kartais tekstai rašomi pagal turimą muzikinį motyvą, o kartais muziką diktuoja jau parašytas tekstas.

M. Vitėno nuotr.

– Daug dėmesio skiriate vizualizacijoms, scenografijai ir vaizdo klipams. Tai reikšminga pasirodymų dalis, o klipai papildo dainas. Kaip gimsta vizualizacijų ir klipų idėjos? Kas jums vizualiojoje dalyje svarbiausia? Kas padeda sėkmingai įgyvendinti šią dalį?

Solo ansamblis: Mūsų požiūriu, vizualika yra bet kokio muzikinio pasaulio vienas iš esminių segmentų norint sukurti visavertį grupės veidą. Muzikos ar net teksto minties apibrėžimas vaizdiniais dažnai padeda ne tik mums patiems susikalbėti proceso metu, bet ir pastato daugiau emocinių tiltų tarp mūsų kūrybos ir klausytojo.

Kalbėdami apie savo muziką, visada į pirmą planą iškeliame emociją ir jausmą, tad visos vizualinės priemonės skirtos tam, kad padėtų sukurti juos kuo gilesnius ir paveikesnius.

Be to, ieškojimas įvairių formų sąsajų tarp vizualaus turinio ir mūsų muzikos yra ypač vertingas žvelgiant per mūsų ir skirtingų menininkų kūrybinio dialogo prizmę.

Partnerio nuotr.

– Albumas pasirodys kovo viduryje. Ką jau galite apie jį atskleisti? Kokia jo istorija ir ko dar tikėtis?

Solo ansamblis: „Scenos“ bus kur kas ekstravertiškesnis ir atviresnis albumas nei ankstesni. Jame galima tikėtis kontrastingų, skirtingomis spalvomis žaižaruojančių kūrinių. Albumas yra atviras, autoironiškas žvilgsnis į save, nebijant kritikuoti, klausti, apmąstyti, žaisti.

Albumo dainos – devynios skirtingos „scenos“, kuriose susikerta įvairių laikmečių skambesys, o tekstuose deriname realius ir neapčiuopiamus, išgalvotus ar mistinius pasaulius ir įvaizdžius. Jausmų paletė – nuo šokdinančio euforiško džiugesio iki gilių egzistencinių apmąstymų.

„Solo ansamblis“. R. Vosyliaus, K. Milaševičiaus iliustr.

– Jei teisingai skaičiuoju, šiemet grupei „Solo ansamblis“ sukanka jau penkiolika metų. Ar minėsite šią sukaktį? Galbūt didžiausias koncertas pristatant naują albumą ir bus paminėjimas?

Solo ansamblis: Tiesą sakant, kartu mes grojame žymiai daugiau nei penkiolika metų, todėl seniai esame pametę datas ir progas. Simboliška ir žavinga, kad sutampa kažkokie dalykai, bet stengiamės gyventi šių dienų aktualijomis ir švęsti konkrečiai naujojo albumo gimimą.

– Kuriate ne tik grupėje, bet ir už jos ribų. Visiems jums šie pastarieji metai buvo labai ypatingi. Kokie didžiausi jūsų karjeros pasiekimai kaip grupės ir kiekvieno atskirai?

Solo ansamblis: Vienas iš didžiausių pasiekimų ir dovanų, kad mes iki šiol visi keturi kuriame ir esame ne tik kolegos, bet ir bendraminčiai, draugai, suprantantys vienas kitą iš pusės žodžio. Pagarba ir meilė vienas kitam su metais vis auga ir tas ryšys yra gražiausias ir brangiausias dalykas.

Kitas, ne ką menkesnis, pasiekimas – didelė ir graži auditorija. Subūrėme minią žmonių, su kuria kalbame viena kalba. Sukūrėme kalbą, kuria kalbėdami randame ryšį su šia minia.

M. Vitėno nuotr.

– Ko tikėtis naujojo albumo pristatymo koncerte gegužės 3 d.?

Solo ansamblis: Norime akcentuoti, kad tai bus vienintelis albumo pristatymo koncertas. Rengdami jį dirbame su didžiule komanda ir tikimės, kad į jį suplūs gerbėjai ne tik iš Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos ir kaimyninių šalių miestų. Specialiai pasirinkome ne penktadienį, o šeštadienį, kad žmonės galėtų patogiai ir ramiai susiplanuoti savo laiką ir kelionę.

Per visą grupės gyvavimo laikotarpį tokio dydžio ir tokio gilumo potyrio dar nesame sukūrę, todėl privalome paskatinti neapsisprendusius klausytojus nedvejoti ir nepraleisti šios šventės. Jos pakartojimo nebus.

– Kokie tolesni planai? Ar pagalvojate, kaip „Solo ansamblis“ galėtų atrodyti ir skambėti po penkerių ar dešimties metų?

Solo ansamblis: Šiuo metu stengiamės būti nuoseklūs ir nesiblaškyti galvodami apie tolimą ateitį. Gyvename naujojo albumo išleidimo ir pristatymo aktualijomis, koncentruojamės į su tuo susijusius procesus, nes norint juos suvaldyti reikia labai daug laiko ir energijos. Apie tolesnius planus mąstysime po didžiojo koncerto arenoje.

M. Vitėno nuotr.

– Ką kitokio / įdomaus norėtumėte nuveikti muzikoje, teatre ar kine? Kokios ateities svajonės?

Solo ansamblis: Kol kas visi darbai atrodo kaip svajonės. Šiuo metu daug dirbame ir muzikos srityje, ir teatre, ir kine. Svajonė ir yra pamatyti, koks bus „Solo ansamblis“ po 20 metų.