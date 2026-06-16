Seimas imasi siūlymo uždrausti Rusijoje, Baltarusijoje dirbantiems atlikėjams atvykti į Lietuvą

Už pakeitimus po pateikimo pasisakė 84 Seimo nariai, penki susilaikė, prieš balsavusių nebuvo.
„Priėmus įstatymo projektą, mes pagaliau uždraustume prorusiškiems atlikėjams, koncertavusiems Rusijoje, Baltarusijoje ar okupuotose Ukrainos teritorijose, atvykti į Lietuvą“, – kalbėjo pataisas pristatęs konservatorius Vytautas Kernagis.
Minėtus pokyčius numatančiam Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimui balandį per pateikimo procedūrą buvo nepritarta, tačiau tuomet projektas grąžintas tobulinti.
Naujasis projektas beveik nepakito.
Pagal jį, užsieniečiams, kurie aktyviai remia, dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus bei normas pažeidžiančioje veikloje ir kurie po 2022 metų vasario 24 dienos vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.
Dabar toks draudimas galioja sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, kai buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės bei laisvės, atlikta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, pinigų plovimas.
Projektą anksčiau kritikavo ir Seimo Teisės departamentas, ir Teisingumo ministerija. Jie atkreipė dėmesį, kad jis gali prieštarauti Europos Sąjungos teisei, pagal kurią draudimas užsieniečiui atvykti į valstybę narę turi būti pagrįstas individualiu užsieniečio situacijos ir jo elgesio vertinimu. Šis draudimas galiotų ir ES piliečiams.
Be to, pažymėta, jog pataisa susijusi su Rusijos karu Ukrainoje, taigi iš esmės yra apribota laiko. Teisingumo ministerija siūlė minėtą sankciją įtraukti į Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą.
Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė dar vasarį sakė, kad palaiko idėją riboti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertuojančių atlikėjų pasirodymus.
Lietuva yra priėmusi atskirus sprendimus ir uždraudusi į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems, Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Naujausias sprendimas priimtas vasario mėnesį dėl reperio Gio Pika (tikras vardas – Georgijus Džiojevas).
Anksčiau Migracijos departamentas į nepageidaujamų asmenų sąrašą buvo įtraukęs Rusijos reperį Ališerą Morgenšterną, tačiau balandžio viduryje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį draudimą panaikino.
(be temos)
(be temos)