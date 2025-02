Saulės Bliuvaitės „Akiplėša“ atkeliauja per 70 festivalių, jau pelnė 15 apdovanojimų

Šiuos metus „Akiplėša“ pradėjo dar vienu įvertinimu – sausį Italijoje vykusiame Triesto kino festivalyje filmas laimėjo pagrindinį geriausio filmo apdovanojimą. O ir 2024-uosius „Akiplėša“ taip pat išlydėjo triukšmingai – gruodį Prancūzijos „Les Arcs“ kino festivalyje nuskynė net tris prizus, lapkritį Goa kino festivalyje Indijoje – du apdovanojimus. Įvertinimai filmą lydi nuo pat pasaulinės premjeros prestižiniame Lokarno kino festivalyje, kur „Akiplėša“ laimėjo pagrindinį apdovanojimą ir dar tris prizus.

Jau beveik pusmetį režisierę S. Bliuvaitę sudėtinga pagauti Lietuvoje – ji keliauja per tarptautinius festivalius, o didžiulį dėmesį, prisipažįsta ji, dar reikia išmokti atlaikyti: „Kai kuri filmą, be abejo, tikiesi sėkmės – juk nekuri vien sau ir norisi, kad jis būtų pamatytas ir įvertintas. Tačiau to, kas vyksta dabar – tokio pasisekimo – nė negalėjau įsivaizduoti, o ypač su pirmuoju filmu. Juokauju, kad visa tai primena situaciją, kai tau norisi stiklinės vandens, o gauni 5 litrų indą ir jį užsiverti ant veido, – juokėsi režisierė. – Yra neįtikėtina keliauti į festivalius, apie kuriuos tik pasvajodavome, bet vis tiek labiausiai laukiu „Akiplėšos“ premjeros Lietuvoje.“

Filmas jau apkeliavo arba dar keliaus į beveik 70 festivalių, kurių geografija driekiasi per visą pasaulį: „Po debiuto Europoje su „Auksiniu leopardu“, dėmesio sulaukiame iš kiekvieno žemyno – „Akiplėša“ keliauja nuo Kanados iki Australijos, nuo Indonezijos iki Brazilijos, – pasakojo filmo prodiuserė Giedrė Burokaitė („Akis bado“). – Turime ir daugiau gerų žinių – „Akiplėša“ festivaliais neapsiribos. Filmas jau įtrauktas į Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Portugalijos, Nyderlandų, Meksikos, Indonezijos kino teatrų repertuarus ir tai greičiausiai dar ne galutinis sąrašas.“

Filmas „Akiplėša“ pasakoja apie dvi į paauglystę žengiančias merginas, kurios svajoja ištrūkti iš nykaus industrinio rajono. Kristina, išgyvenanti santykių krizę su tėvu, nori tapti garsia manekene ir kuo greičiau palikti namus. Marija, pritapti siekianti miestelio naujokė, seka Kristinos pėdomis. Merginos dar nežino, ką joms pačioms reiškia grožis ir meilė, tad vadovaujasi kiemo draugų suvokimais ir atkartoja tai, kas priimtina jų aplinkoje. O čia – konkurencija, pavydas, pavojinga draugija ir geresnio gyvenimo pažadas, verčiantis vis ekstremaliau žaloti savo kūną.

Nacionalinė filmo „Akiplėša“ premjera kovo 19 d. vyks festivalyje „Kino pavasaris“, čia įvyks keli filmo seansai, o plačiai po kino teatrus filmas pasklis nuo kovo 24 d.

Filmo anonsas:

„Akiplėša“ – debiutinis ilgametražis S. Bliuvaitės filmas. Jos anksčiau sukurto trumpametražio dokumentinio filmo „Limuzinas“ premjera įvyko Niujorko Moderniojo meno muziejaus (MoMA) organizuojamame JAV kino festivalyje „New Directors / New Films“, šis filmas Varšuvos kino festivalyje pelnė geriausio trumpametražio dokumentinio filmo apdovanojimą. S. Bliuvaitė taip pat yra Europos kino apdovanojimuose nominuoto filmo „Izaokas“ (rež. Jurgis Matulevičius) scenarijaus bendraautorė ir viena iš montažo režisierių.

Filme „Akiplėša“ pagrindinius vaidmenis sukūrė debiutuojančios aktorės Vesta Matulytė ir Ieva Rupeikaitė, taip pat vaidino Giedrius Savickas, Eglė Gabrėnaitė, Vilma Raubaitė. Operatorius: Vytautas Katkus, dailininkas: Paulius Aničas, kompozitorius: Gediminas Jakubka, prodiuserė: Giedrė Burokaitė, vykdančioji prodiuserė: Justė Michailinaitė. Filmą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras.