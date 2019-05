Prasideda 72-asis Kanų kino festivalis

Šių metų Kanų kino festivalį atidarys J. Jarmuscho filmas „Mirusieji nemiršta“ (The Dead Don't Die), kuriame pasakojama istorija apie miestelį, kurį užpuola zombiai. Ginti gyvenvietės stoja vietos policininkas su jaunu porininku.

Pagrindinius vaidmenis siaubo komedijoje atlieka Chloe Sevigny (Kloi Sevini), Adamas Driveris (Adamas Draiveris), Billas Murray (Bilas Miurėjus), Selena Gomez (Selena Gomes), Tilda Swinton (Tilda Svinton) ir Steve'as Buscemi (Stivas Bušemis).

Amerikietiško nepriklausomo kino legenda J. Jarmuschas sukūrė tokias juostas kaip „Kava ir cigaretės“ (Coffee And Cigarettes), „Sulaužytos gėlės“ (Broken Flowers) ir „Išgyvens tik meilužiai“ (Only Lovers Left Alive).

Kanuose šiemet, kaip įprasta, laukiama gausybės žvaigždžių ir kontroversijų. Festivalyje bus pristatytas nekantriai lauktas naujasis Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filmas „Kartą Holivude“ (Once Upon a Time in Hollywood), kuriame filmavosi Bradas Pittas (Bradas Pitas) ir Leonardo DiCaprio (Leonardas DiKaprijas), ir juosta apie Eltoną Johną (Eltoną Džoną) „Rocketman“.

Nepaisant praėjusiais metais ant Kanų festivalio raudonojo kilimo vykusių protestų, kuriems vadovavo lygių galimybių kino pramonėje reikalaujanti Holivudo žvaigždė ir festivalio žiuri pirmininkė Cate Blanchett (Keit Blanšet), šiemet iš 19 dėl „Auksinės palmės šakelės“ besivaržančių filmų tik keturi yra sukurti moterų.

Festivalio direktorius Thierry Fremaux (Tjeri Fremo) – kurio filmų atrankos komisijoje dirbo keturi vyrai ir keturios moterys – tvirtina, kad moterų sugebėjimus puikiai parodo likusi dalis oficialiai atrinktų juostų: tarp jų režisierių yra 13 moterų.

Antradienį Th. Fremaux pareiškė, kad festivalis progresuoja kaip ir visa kino industrija.

Festivalis, kurio žiuri šiais metais vadovauja meksikietis kino grandas A. G. Inarritu, vyks gegužės 14–25 dienomis.