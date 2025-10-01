 Mirė „The Moody Blues“ bosistas Johnas Lodge

2025-10-10 18:19
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Eidamas 83-iuosius metus, „staiga ir netikėtai“ mirė britų roko grupės „The Moody Blues“ bosistas Johnas Lodge, paskelbė naujienų agentūra PA, remdamasi jo šeimos pranešimu.

Johnas Lodge
Johnas Lodge / Scanpix nuotr.

„Mums visad truks jo meilės, jo šypsenos, jo gerumo ir besąlygiško ir nesibaigiančio  palaikymo“, – teigiama šeimos pranešime.

Roko grupė „The Moody Blues“ buvo įsteigta 1964 m. ir išgarsėjo pirmiausiai savo roko balade „Nights in White Satin“. Birmingeme gimęs J. Lodge kartu su atlikėju Justinu Haywardu prie grupės prisijungė po dvejų metų.

„Esame labai nuliūdę, tačiau ramiai žengsime į priekį, apsupti meilės, kurią jis jautė kiekvienam iš mūsų“, – sakoma toliau šeimos pranešime.

 

 

