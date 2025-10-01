Mirė „The Moody Blues“ bosistas Johnas Lodge

„Mums visad truks jo meilės, jo šypsenos, jo gerumo ir besąlygiško ir nesibaigiančio palaikymo“, – teigiama šeimos pranešime.
Roko grupė „The Moody Blues“ buvo įsteigta 1964 m. ir išgarsėjo pirmiausiai savo roko balade „Nights in White Satin“. Birmingeme gimęs J. Lodge kartu su atlikėju Justinu Haywardu prie grupės prisijungė po dvejų metų.
„Esame labai nuliūdę, tačiau ramiai žengsime į priekį, apsupti meilės, kurią jis jautė kiekvienam iš mūsų“, – sakoma toliau šeimos pranešime.
