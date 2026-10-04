 Mirė ilgametis režisierius Viktoras Snarskis

Mirė ilgametis režisierius Viktoras Snarskis

2026-10-04 16:38
BNS inf.

Spalio 3 d. mirė ilgametis LRT darbuotojas, režisierius ir prodiuseris Viktoras Snarskis, pranešė naujienų portalas LRT.

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Šeimos asmeninio archyvo, M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.
Šeimos asmeninio archyvo, M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr. / Viktoras Snarskis

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaune 1953 metais gimęs televizijos režisierius ir prodiuseri, didžiąją profesinio gyvenimo dalį susiejo su Lietuvos televizija. 1979 metais Lietuvos valstybinėje konservatorijoje baigęs televizijos režisūrą, tais pačiais metais pradėjo dirbti LTV Literatūros ir meno redakcijoje. Vėliau dirbo LRT režisieriumi ir prodiuseriu, 2013–2018 metais buvo LRT Televizijos programų direkcijos vadovas.

Per kelis dešimtmečius V. Snarskis režisavo televizijos spektaklius ir dokumentinius filmus, kūrė kultūros laidų ciklus, menininkų kūrybos vakarus. Jis taip pat buvo laidų „Būtovės slėpiniai“, „Mūsų miesteliai“, „Stilius“, „Laiko ženklai“, „Amžininkai“ ir kitų prodiuseris.

Dirbo ir Lietuvos „Telefilme“, prisidėjo prie filmų „Raudonmedžio rojus“, „Eglė“, „Žalčio karūna“ kūrimo. 2020 metais parašė dokumentinio filmo „Sugyvenimai“ scenarijų.

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Viktoras Snarskis
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