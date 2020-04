Mirė dainininkas B. Withersas, išgarsėjęs hitais „Ain't No Sunshine“ ir „Lean On Me“

Sulaukęs 81 amžiaus, mirė amerikiečių atlikėjas ir dainų autorius Billas Withersas, kuris parašė ir sudainavo tokius hitus kaip „Ain't No Sunshine“ ir „Lean On Me“, praneša transliuotojas BBC.

Kaip agentūrai AP sakė atlikėjo šeima, B. Withersas mirė dėl širdies komplikacijų.

Tris kartus „Grammy“ apdovanotas B. Withersas mirė Los Andžele pirmadienį.

B. Withersas parašė kai kurias geriausiai žinomas aštuntojo dešimtmečio dainas, tarp kurių - „Just The Two Of Us“ , „Lovely Day“ ir „Use Me“. Nors B. Withersas nustojo įrašinėti dainas 1985 metais, jo dainos išliko populiarios iki pat šių dienų.

B. Witherso daina „Lean On Me“ (Atsiremk į mane) tapo savotišku himnu dabartinės koronaviruso pandemijos metu.