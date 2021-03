Būdamas 87-erių mirė „Oskarui“ nominuotas JAV aktorius G. Segalas

G. Segalas, kuris už vaidmenį 1966-ųjų filme „Kas bijo Virdžinijos Vulf?“ (Who's Afraid of Virginia Wolf?) buvo nominuotas „Oskarui“, mirė Santa Rozoje Kalifornijoje, dėl komplikacijų po šuntavimo operacijos, antradienį paskelbtame pranešime rašo velionio žmona.

1934 metų vasario 17 dieną mažame Niujorko valstijos miestelyje gimęs G. Segalas studijavo vaidybą ir pradžių vaidino Brodvėjaus spektakliuose.

George'as širdyje buvo vaikas, turėjęs magišką kibirkštį.

Nors jaunesni žiūrovai jį gali pažinoti kaip senelį „Popsą“ Albertą Solomoną iš televizijos ABC serialo „Goldbergai“ (The Goldbergs), jo darbų sąraše yra pagrindiniai vaidmenys 1970-ųjų filme su Barbra Streisand „Apuokas ir katytė“ (The Owl and the Pussycat), 1976-ųjų filme su Goldie Hawn (Goldi Hon) „The Duchess and the Dirtwater Fox“ ir 1977-ųjų juostoje su Jane Fonda (Džein Fonda) „Nuotykiai su Diku ir Džeine“ (Fun With Dick and Jane).

Jo primas didelis darbas Holivude buvo vaidmuo 1961-ųjų filme „Jaunieji gydytojai“ (The Young Doctors). 1962-aisiais išėjo jo filmas „Ilgiausioji diena“ (The Longest Day) apie sąjungininkų išsilaipinimą Normandijoje Antrojo pasaulinio karo metais.

Filme „Kas bijo Virdžinijos Vulf?“ jis vaidino jauną profesorių ir dirbo su dviem to meto megažvaigždėmis Richardu Burtonu (Ričardu Bertonu) ir Elizabeth Taylor (Elizabet Teilor).

G. Segalas pelnė „Auksinį gaublį“ už vaidmenį 1973 metų juostoje „A Touch of Class“, kurioje taip pat vaidina Glenda Jackson (Glenda Džekson).

Televizijoje G. Segalas garsėjo vaidmenimis tokiuose komiškuose serialuose kaip NBC „Just Shoot Me!“ (rodytas 1997–2003 metais) ir „Goldbergai“, pradėti rodyti 2013-aisiais ir rodomi iki šiol.

„Šiandien netekome legendos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė pastarojo serialo kūrėjas Adamas Goldbergas.

„Buvo tikra garbė būti nedidele George'o Segalo nuostabaus palikimo dalimi. Vien dėl gryno atsitiktinumo radau tobulą žmogų Popsui vaidinti. Visai kaip ir mano senelis, George'as širdyje buvo vaikas, turėjęs magišką kibirkštį. Galvoju, kad šie atsiminimai pasako viską“, – pridūrė A. Goldbergas.