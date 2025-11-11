 Ministras Vašingtone už nuopelnus Lietuvai apdovanojo du JAV lietuvius

2025-11-11 21:25
BNS inf.

JAV sostinėje Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su vietos lietuvių bendruomene ir apdovanojo du Amerikos lietuvius.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo/BNS nuotr.

Kaip antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), ministras Sauliui Linui Anužiui įteikė „Lietuvos diplomatijos žvaigždės“, o Dianai Bieliauskas Vidutis – „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimus.

„Reiškiu jums nuoširdžią padėką ir pagarbą už jūsų ilgametę veiklą, idėjas ir paramą stiprinant Lietuvos balsą pasaulyje. Visada buvote mūsų tvirtas ramstis Jungtinėse Valstijose Lietuvai siekiant ir vėliau įtvirtinant nepriklausomybę, žengiant euroatlantinės integracijos keliu. Jūsų aktyvų palaikymą ginant laisvę bei demokratiją jaučiame ir dabar, dramatiškai pakitus saugumo situacijai Europoje“, – pranešime cituojamas K. Budrys.

S. L. Anužiui URM garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ skirta už jo ilgamečius nuopelnus stiprinant Lietuvos ir Mičigano valstijos dvišalius ekonominius, politinius ir kultūrinius ryšius, aktyvią veiklą atstovaujant Lietuvos interesus ir pagalbą Lietuvos ambasadai JAV užmezgant ryšius su Respublikonų partijos atstovais Vašingtone ir valstijose.

D. Bieliauskas Vidutis ministras įteikė URM garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalį, įvertindamas jos ilgametę ir aktyvią veiklą JAV lietuvių bendruomenėje bei Jungtiniame Baltijos Amerikos komitete, filantropiją.

Šis apdovanojimas skiriamas už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą.

