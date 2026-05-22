„Metų vertėjo krėslo“ premija skirta iš ukrainiečių kalbos verčiančiai Donatai Rinkevičienei

D. Rinkevičienė įvertinta už ukrainiečių rašytojo Vasylio Škliaro romano „Zuikių bažnyčia“ vertimą iš ukrainiečių kalbos.
Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į D. Rinkevičienės puikų kalbos jausmą bei vertimo žodingumą.
Knygą 2025 metais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
„Zuikių bažnyčia“ – tai romanas apie drąsą, viltį ir bendrą dviejų tautų istoriją. Kūrinyje pasakojama apie į tremtį Donbase patekusį Lietuvos partizaną, kuris susidūręs su Ukrainos sukilėliais supranta, kad jų kova įkvėpta tų pačių laisvės troškimų.
„Tai pasakojimas apie bendrą pasipriešinimą imperijai, nutiesiantis tiltą tarp praeities ir dabarties, tarp Lietuvos miškų ir Ukrainos stepių“, – teigiama pranešime.
D. Rinkevičienė šešerius metus verčia knygas iš ukrainiečių kalbos. Jos vertimų sritys apima prozą, eseistiką bei vaikų ir jaunimo literatūrą.
Tarp žinomiausių vertėjos darbų – Tanios Pjankovos knyga „Raudonųjų skruzdžių amžius“, Andrijaus Liubkos „Karbidas“, Artemo Čecho romanas „Kas tu toks?“, Oleksandro Mychedo „Šaukinys Jobui“, knyga vaikams „36 ir 6 katės“, Romanos Romanyšyn ir Andrijaus Lesivo leidinys „Kaip karas pakeitė Rondą“ bei tekstai rinktinėje „Karo padėtis. Antologija“.
„Metų vertėjo krėslo“ premija teikiama nuo 2001 metų.
Premija yra 40 bazinių socialinių išmokų dydžio, šiuo metu tai sudaro beveik 3 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai