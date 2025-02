„Kino pavasario“ komandos rekomendacijos: 10 filmų, kuriuos būtina pamatyti

Vermiljas, rež. Maura Delpero

Rekomenduoja festivalio įkūrėja Vida Ramaškienė

„Klasikinis filmas, jautriai pasakojantis vienos italų šeimos istoriją, tikrai nepaliks abejingų. Besibaigiančio karo ir kitų skaudžių likimo įvykių siunčiami išbandymai tampa dar labiau paveikūs išskirtinio kalnų grožio ir subtilios muzikos fone.“

Filmo „Vermiljas“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

Armandas, rež. Halfdan Ullmann Tøndel

Rekomenduoja direktorius Algirdas Ramaška

Filmo „Armandas“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Filmas apie mus, suaugusiuosius, apie mūsų kompleksinį požiūrį į vaikus ir apie tiesą, kuri pasimeta kažkur tarp mūsų ego, nuoskaudų ir manipuliacijų. Už šį debiutą režisierius Kanuose pelnė prestižinį „Auksinės kameros“ apdovanojimą, o pagrindinė aktorė Renate Reinsve žiūrovams puikiai pažįstama iš filmo „Blogiausias žmogus pasaulyje“, už kurį buvo apdovanota Kanuose kaip geriausia aktorė.“

Povas, rež. Bernhard Wenger

Rekomenduoja vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas

Filmo „Povas“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Tai tragikomedija apie Matiją, galintį tapti bet kuo kitu, bet nemokantį būti savimi. Vaikinas dirba agentūroje „Mano palydovas“ ir teikia „samdomo draugo“ paslaugas. Jį galima išsinuomoti realioms gyvenimo situacijoms, pavyzdžiui, kai prireikia pavyzdingo tėčio, pareigingo sūnaus ar verslo partnerio. Filmą įkvėpė Japonijoje tikrai egzistuojančios draugo nuomos paslaugos.“

Balandį, rež. Dea Kulumbegashvili

Rekomenduoja finansų vadovė Odeta Morkūnienė

Filmo „Balandį“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Nina slapta atlieka abortus moterims. Sakartvele jie nėra uždrausti, tačiau patriarchalinė ir itin religinga visuomenė stigmatizuoja moters pasirinkimus, o aborto procedūra laikoma nepaprastai gėdinga. „Balandį“ – tamsus, lėtas, vizualus ir apimantis kaip toji gėda, tačiau tylėti ir negalvoti apie moters reprodukcines teises bei sveikatą negalime.“

Paukštis, rež. Andrea Arnold

Rekomenduoja festivalio koordinatoriai Kaune Kotryna ir Kęstutis Lingiai

„Socialinė drama magiškojo realizmo gerbėjams – ir dar linguojant pagal šiuolaikinį britišką skambesį. Burial sunarstytas garso takelis lydi paauglę per fantasmagorišką, ne visuomet teisingą suaugusių pasaulį. Tai daugiasluoksnis, iš kino kanonų išsišokančiais elementais kuriamas filmas apie brandą ir transformaciją – ir tiesiogine, ir perkeltine prasme.“

Pabėgimas, rež. Nora Fingscheidt

Rekomenduoja komunikacijos ir marketingo vadovė Daiva Visockytė

Filmo „Pabėgimas“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Jauna mėlynplaukė mergina Rona iš Londono į Škotijos salą, kurioje ir užaugo, sugrįžta tam, kad išgytų nuo priklausomybės nuo alkoholio. Salos gamta neatrodo svetinga ir myluojanti, o vėjui priešinasi tik mažas namukas, kuriame Rona bando išbūti priklausomybę, susigyventi su blaivybės nuoboduliu. Filmas dovanoja progą stebėti iš nepatogiai arti, kaip ir ką veikia prie miesto ir stimuliacijų pripratęs žmogus, pasilikęs vien tik su savo būtimi.“

Žvaigždės pranašauja, rež. Peter Kerekes

Rekomenduoja programos sudarytoja ir programos skyriaus koordinatorė Benita Paplauskaitė

Filmo „Žvaigždės pranašauja“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Filmą rekomenduoju vėžiams, bet nerekomenduoju mergelėms. Aš, žinoma, juokauju. Iki šiol skeptiškai žiūrėjęs į astrologiją, slovakų režisierius Peteris Kerekes’as atidėliojo šį projektą net trejus metus. Galiausiai jam užteko vos vienos vakarienės su Luciana, kad savo nuomonę pakeistų. „Žvaigždės pranašauja“ tyrinėja, kaip kelionės – tiek vidinės, tiek išorinės – gali iššaukti asmenines transformacijas.“

Universali kalba, tež. Matthew Rankin

Rekomenduoja programos sudarytojas Karolis Žukas

Filmo „Universali kalba“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Filmas „Universali kalba“ peržengia mus skiriančias sienas ir jungia skirtingas kultūras, primindamas, kad net ir tada, kai trūksta žodžių, žmogaus dvasia randa būdą užmegzti ryšį. Režisierius Matthew Rankinas, pasitelkdamas unikalų vizualinį stilių ir savitą humorą, sukūrė vilties kupiną filmą, kuris giliai rezonuoja mūsų vis labiau susiskaldžiusiame pasaulyje. Ši žmogiškojo ryšio grožį aukštinanti komedija skirta visiems, tikintiems empatijos galia.“

Queer, rež. Luca Guadagnino

Rekomenduoja programos sudarytojas Vladas Rožėnas

Filmo „Queer“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Jei mylite Davidą Lynchą, ateikite į lynchiškiausią metų filmą, kurį lydi amerikiečiui būdinga filosofija – į daiktinę realybę čia įsiveržia sapnai ir vizijos, o galiausiai ir visas gyvenimas veikėjams yra mistika. Filmas pasirenka eiti pačiu nepatogiausiu keliu – per augančią paslaptį, kuri ne atskleidžia, bet tik labiau supina atsakymus. Bet ar ne to ir ieškome kine? Kartais reikia ne tvirto pamato, o sugebėti išgyventi be jo.“

Taip įsivaizduojame šviesą, rež. Payal Kapadia

Rekomenduoja programos sudarytoja Margot Amadei

Filmo „Taip įsivaizduojame šviesą“ stop kadras. Organizatorių nuotr.

„Kanų kino festivalyje pelnęs „Didįjį prizą“ ir žurnalų „The New York Times“ bei „Sight and Sound“ pripažintas geriausiu metų filmu, „Taip įsivaizduojame šviesą“ – tai tarsi dar vienas lašas jūroje. Tai stulbinanti istorija apie žmonių gyvenimų sankirtas, tarpusavio palaikymą ir paguodą, kuri kartais čia pat, o kartais – labai toli. Mumbajaus gatvėse ir namuose stebėsime tris moteris, dirbančias toje pačioje ligoninėje – kiekviena jų neš savo skausmą, tačiau visos trys ras stiprybės viena kitoje.“

Visą festivalio programą galima rasti https://kinopavasaris.lt/. 30-asis Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“ vyks kovo 7–23 d. Festivalį palaiko didieji partneriai „ERGO“ ir „Telia Play“, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, „Kūrybiška Europa“ ME.