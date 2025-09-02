Kim Novak Venecijoje atsiėmė „Auksinį liūtą“ už viso gyvenimo nuopelnus

92-ejų buvusiai kino žvaigždei pirmadienį Kino rūmuose apdovanojimą įteikė garsus režisierius Guillermo del Toro. Publika plojo atsistojusi.
Venecijoje įvyko šveicarų kino kūrėjo Alexandre Philippe dokumentinio filmo „Kim Novak svaigulys“ („Kim Novak’s Vertigo“) pasaulinė premjera. Juosta, sukurta bendradarbiaujant su K. Novak, festivalyje rodoma nekonkursinėje programoje.
1958 m. kino filme „Svaigulys“ K. Novak vaidino kartu su Jamesu Stewartu ir sukūrė dvigubą vaidmenį – į savižudybę linkusios blondinės Madeleine Elster bei rudaplaukės pardavėjos Judy Barton.
Kiti žinomi aktorės vaidmenys buvo dosnios prostitutės vaidmuo režisierius Billy‘io Wilderio komedijoje „Pabučiuok mane, kvailiuk“ („Kiss Me, Stupid“, 1964) ar raganos filme „Varpelis, knyga ir žvakė“ („Bell, Book and Candle“, 1960).
Dar 1965 m. K. Novak praktiškai atsuko nugarą Holivudui, nes nenorėjo paklusti studijos bosų nurodinėjimams. Vietoj to ji pasišventė tapybai.
K. Novak niekada neplanavo būti aktore ir tarsi „netyčia“ tapo ekrano legenda, sakė festivalio vadovas Alberto Barbera. Ji yra viena „mėgstamiausių ištisos Holivudo filmų eros ikonų – nuo jos daug žadančio debiuto šeštojo dešimtmečio viduryje iki ankstyvo ir savanoriško pasitraukimo (...)“, – kalbėjo A. Barbera.
