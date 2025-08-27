Venecijos kino festivalyje bus rodomi Šarūno Barto, Kristinos Buožytės, Vitalijaus Žuko kūriniai

Š. Barto filmas „Lagūna“ bus rodomas nepriklausomoje festivalio programoje, tuomet įvyks ir jo pasaulinė premjera.
Anot pranešimo, tai intymi dokumentinė esė, skirta režisieriaus dukrai Inai Marijai Bartaitei atminti.
2021 metų balandį Vilniuje ją mirtinai sužalojo automobilis, vairuojamas girto asmens.
Filme Š. Bartas kartu su jauniausia dukra Una Marija leidžiasi į kelionę į Meksiką – Ventaniljos lagūną Ramiojo vandenyno pakrantėje, kur Ina Marija kartu su juo praleido paskutines atostogas. Gyvendami tarp vietos bendruomenės žmonių ir jausdami juos supančios gamtos ritmą, tėvas ir dukra iš naujo permąsto netektį ir gyvenimo trapumą.
Festivalio konkursinėje programoje „Venice Immersive“, skirtoje išplėstinės realybės kūriniams, varžysis „Pasaulių sutvėrimas“ – režisierių K. Buožytės ir V. Žuko virtualios realybės patirtis, įkvėpta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos.
„Naujausias kūrinys leidžia patirti pasaulio kūrimo, klestėjimo, sunaikinimo ir atgimimo ciklus, pasineriant į garsiausių M. K. Čiurlionio darbų interpretacijas, o unikalią atmosferą sustiprina kompozitorių Roko Zubovo ir Phil Von (Prancūzija) sukurta garsinė aplinka“, – teigiama pranešime.
Tai – ir antrasis kūrėjų dueto darbas programoje: 2018 metais festivalio dalyviai galėjo pamatyti jų pirmąjį projektą „Angelų takais“, taip pat paremtą M. K. Čiurlionio kūrybos motyvais.
Trečiadienį prasidėjęs Venecijos kino festivalis truks iki rugsėjo 6 dienos. Tai vienas iš penkių prestižiškiausių ir seniausių kino renginių, kartu su Kanų, Berlyno, Toronto ir Sandanso festivaliais, kasmet pritraukiantis garsiausius kino kūrėjus, industrijos profesionalus ir kino mylėtojus iš viso pasaulio.
