Per karalienės jubiliejų balkone šalia jos Harry, Meghan ir Andrew nebus

Karalienės Elžbietos sūnus princas Andrew, jos anūkas Harry ir jo žmona Meghan neprisijungs prie jos Bakingemo rūmų balkone per šių metų „Trooping the Colour“ paradą, penktadienį pranešė karališkieji pareigūnai.

96 metų monarchė nusprendė apsiriboti tik dirbančiais karališkaisiais asmenimis per tradicinį pasirodymą po karinio parado, skirto oficialiai jos gimtadienio šventei. „Tik tie karališkosios šeimos nariai, kurie šiuo metu eina oficialias viešąsias pareigas karalienės vardu“, prie jos prisijungs birželio 2 d., sakė atstovas. Jis pridūrė, kad sprendimas priimtas „kruopščiai apsvarsčius“.

Buvo spėliojama, kad visi trys galėtų dalyvauti keturias dienas vyksiančiuose renginiuose švenčiant karalienės platininį jubiliejų soste, įskaitant arbatos pobūvius, popkoncertą ir žmonių paradą per Londono centrą.

62 metų Andrew pirmą kartą viešai pasirodė kovo mėnesį, išsprendus JAV civilinį ieškinį dėl seksualinės prievartos ir kilus viešam pasipiktinimui dėl jo draugystės su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Buvęs Karališkojo karinio jūrų laivyno sraigtasparnio pilotas tą mėnesį pasiūlė motinai, kuri buvo prastos sveikatos ir patyrė sunkumus vaikščioti ir stovėti, savo ranką per jos velionio vyro princo Philipo atminimo ceremoniją. Jo reikšmingas vaidmuo per televizijos transliuotą renginį Vestminsterio abatijoje buvo laikomas ženklu, jog karalienė mano, kad jis vis dar gali pasirodyti šeimos progomis. Tačiau tas jo pasirodymas per atminimo ceremoniją buvo sutiktas prieštaringai, jam skirta daugiausia dėmesio, o penktadienio pranešimas gali būti ženklas, kad rūmai nenori, jog tai pasikartotų.

Andrew, oficialiai žinomas kaip Jorko kunigaikštis, griežtai neigia kaltinimus, iš jo atimti kariniai garbės titulai ir labdaros organizacijos, jam nesuteiktas joks oficialus karališkasis vaidmuo.

Spėlionių, kad Harry grįš iš savanoriškos tremties Kalifornijoje, taip pat padaugėjo, kai praėjusį mėnesį jis aplankė savo močiutę jos namuose Vindzoro pilyje. 37 metų buvęs Didžiosios Britanijos armijos kapitonas yra antrasis karalienės vyriausiojo sūnaus ir įpėdinio 73 metų princo Charleso ir jo pirmosios žmonos princesės Dianos, 1997 metais žuvusios per automobilio avariją Paryžiuje, sūnus. Jis atsisakė karališkojo gyvenimo ir su 40 metų žmona Meghan persikėlė gyventi į JAV, kur abu viešai skundėsi gyvenimu garsiausioje Didžiosios Britanijos šeimoje ir netgi apkaltino ją rasizmu. Pora, vis dar naudojanti Sasekso kunigaikščio ir kunigaikštienės titulus, dabar užsiima labdaros ir filantropine veikla bei pasirašė pelningus žiniasklaidos susitarimus. Atsisakymas skirti jiems vietą balkone greičiausiai bus vertinamas kaip karalienės nenoras susitaikyti su „viena koja“ atliekamomis karališkosiomis pareigomis.

Iš karto nebuvo žinoma, ar visi trys dalyvaus kituose viešuose renginiuose, skirtuose paminėti karalienės rekordinį septyniasdešimtmetį soste. Tačiau Harry ir Meghan atstovė nurodė, kad jie bus Jungtinėje Karalystėje su savo vaikais Archie, kuriam penktadienį sukako treji, ir Lilibet, gimusia praėjusių metų birželio 4 dieną ir dar nesusitikusia su savo prosenele. Pora buvo „sujaudinta ir pagerbta, galėdama su savo vaikais dalyvauti karalienės platininio jubiliejaus iškilmėse šį birželį“, pridūrė ji.

Šis sprendimas reiškia, kad balkone prie karalienės prisijungs Charlesas, jo antroji žmona Camilla ir 15 kitų vyresnių karališkųjų asmenų karinio parado pabaigai ir iškilmingam lėktuvų praskridimui. Ten bus vyresnysis Harry brolis princas Williamas ir jo žmona Kate su savo mažais vaikais princu George'u, princese Charlotte ir princu Louisu. Jauniausią karalienės sūnų princą Edwardą lydės jo žmona Sophie ir jų vaikai Louise ir Jamesas. Vienintelė karalienės dukra princesė Anne taip pat bus balkone. Karalienė leido ten būti ir jos antrajam vyrui Timui Laurence'ui, nors jis ir nėra dirbantis karališkasis asmuo. Rūmų atstovas sakė, kad karalienė pripažino jį kaip „dažnai dalyvaujantį ir palaikantį karališkąją princesę Anne jos oficialių renginių metu“.

Manoma, kad „Trooping the Color“ paradas pirmą kartą buvo surengtas daugiau nei prieš 250 metų valdant karaliui Karoliui II ir žymi oficialų Didžiosios Britanijos valdovo gimtadienį.