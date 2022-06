JAE dėl moterų bučinio uždraustas animacinis filmas „Šviesmetis“

JAE žiniasklaidos reguliavimo tarnyba socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad filmas buvo uždraustas dėl „šalies žiniasklaidai taikomų turinio standartų pažeidimo“. Pranešime ant pagrindinio veikėjo Bazo Šviesmečio atvaizdo buvo uždėtas simbolis „Ne“ – įstrižai perbrauktas raudonas apskritimas.

Pranešime pažeidimas nebuvo nurodytas.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, scena, kurioje matomas dviejų moteriškos lyties veikėjų bučinys, buvo iškirpta, bet vėliau grąžinta, sulaukus „Disney“ priklausančios animacijos studijos „Pixar“ darbuotojų skundų.

„Žiniasklaidos reguliavimo tarnyba pranešė, kad birželio 16 dieną turėjęs pasirodyti animacinis filmas „Šviesmetis“ dėl neatitikimo šalies žiniasklaidos turiniui keliamiems standartams negavo licencijos, leidžiančios jį viešai rodyti visuose JAE kino teatruose“, – paskelbė tarnyba.

Tarnyba neatsakė į prašymus pateikti daugiau komentarų šiuo klausimu.

Prieš pusę metų JAE pranešė, kad atsisakys kino teatruose rodomų filmų cenzūros ir įves „21+“ amžiaus cenzą juostoms, kurios, tarnybų nuomone, yra skirtos tik suaugusiųjų auditorijai.

JAE yra laikoma viena liberaliausių valstybių Persijos įlankos regione, kur filmai suaugusiems paprastai yra cenzūruojami.

Kaimyninėje Saudo Arabijoje filmų priežiūros institucija atsisakė komentuoti, ar bus rodomas „Šviesmetis“. Dviejų didžiausių kino filmų platinimo bendrovių AMC ir VOX atstovai naujienų agentūrai AFP sakė, kad šios juostos nėra jų kino teatrų artimiausiame repertuare.

Balandį Saudo Arabija pareikalavo iškirpti scenas su „užuominomis į LGBTQ“ iš juostos „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), o galiausiai šis filmas apskritai nebuvo rodomas šalyje.